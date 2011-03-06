اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات فوتسال امیدهای کشور در نقده با حضور نمایندگان 10 استان کشور در دو گروه پنج تیمی در سالن دو هزار نفری ولایت نقده برگزار می شود که از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی مسابقات صعود خواهند کرد .

در گروه یک این رقابت ها تیم های قزوین، خوزستان، همدان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد و درگروه دو اردبیل، بوشهر، تهران، هرمزگان و نقده به مدت 4 روز برگزار می شود.

میزبانی ارومیه برای مسابقات شمشیربازی باشگاه های آسیا می شود

نایب رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران از احتمال میزبانی ارومیه برای کاپ باشگاه های آسیا خبر داد.

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: در حاشیه رقابت های نوجوانان و جوانان آسیا که در بانکوک برگزار می شود ونمایندگان کشورمان نیز در آن حضور دارند، نشستی با حضور اعضای هیئت رئیسه فدراسیون آسیا، و نیز جلسه ای عمومی برگزار شده که در آن میزبانی این دور از رقابتها مورد بررسی قرار می گیرد.

موفقیت شمشیربازان آذربایجان غربی در رقابتهای مختلف داخلی و بین المللی

شمشیربازان آقا و خانم آذربایجان غربی در رقابتهای جایزه بزرگ فلوره جوانان بانوان کشور، بین المللی جام فجر، قهرمانی نونهالان بانوان کشور موفق به دریافت مدالهای مختلف رنگی شدند .

در مسابقات بین المللی شمشیربازی جام فجر که به میزبانی شهر تبریز و با حضور تیمهای گرجستان، ارمنستان و عراق و تیمهایی از استانهای آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، اردبیل، تیم ملی جوانان ایران و آذربایجان غربی در قسمت بزرگسالان برگزار شد در اسلحه اپه حجت حکیمیان موفق به کسب مقام سوم و مدال برنزرقابتها شد.

در مسابقات جایزه بزرگ فلوره جوانان بانوان کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، الهه قهرمانی موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شد.

در مسابقات شمشیربازی قهرمانی نونهالان بانوان کشور نیز که در تهران برگزار شد، فریما باباپور نونهال 11 ساله تیم استان موفق به کسب مقام اول و مدال طلای این دوره از مسابقات شد.

همچنین الهه قهرمانی و سکینه نوری و میر سالار کامجو تیم ملی جوانان کشورمان را در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کشور تایلند که از 12 تا 23 اسفندماه سالجاری در شهر بانکوک این کشور برگزار می شود، همراهی می کنند.