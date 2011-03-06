سپاهان با سه غایب مقابل شهرداری تبریز می ایستد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سپاهان برای بازی با شهرداری تبریز در هفته بیست و پنجم لیگ برتر احسان حاج صفی، محرم نویدکیا و خسرو حیدری را در اختیار ندارد.

حیدری سه اخطاره است، نویدکیا همچنان مصدوم است و حاج صفی نیز از امروز در اردوی تیم امید شرکت می کند و همراه این تیم به قرقیزستان می رود.

دیدار تیم های فوتبال شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ساعت 15 روز دوشنبه 16 اسفند ماه جاری برگزار می شود.

این بازی در ساعت و روز یادشده در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز انجام می شود.

قضاوت این دیدار نیز بر عهده یدالله جهانبازی خواهد بود و سعید شمس و مجید زارع کمک های اول و دوم وی در این بازی خواهند بود.

همچنین محمد کمانی به عنوان داور چهارم و محمد ریاحی به عنوان ناظر در کنار زمین حضور خواهند یافت.

دیدار رفت این دو تیم در اصفهان با نتیجه یک بر صفر به سود تیم سپاهان به پایان رسیده بود.

شهرداری تبریز هم اکنون با 24 امتیاز از 24 بازی در رده شانزدهم و سپاهان با 43 امتیاز از 23 بازی در رده سوم جدول رده بندی قرار دارند.