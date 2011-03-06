کاهش 22 درصدی حوادث رانندگی اتوبوسهای شرکت واحد پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بررسی‌های صورت گرفته در این خصوص نشانگر آن است که با توجه به فعالیت گسترده اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در سطح خطوط مختلف اتوبوسرانی و میزان جابجایی مسافر که با در نظر گرفتن اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به بالاترین میزان خود رسیده است و با انجام اقدامات نظارتی و فراهم کردن شرایطی مانند ارائه آموزش‌های لازم، نوسازی و بهسازی اتوبوس‌ها، از رده خارج کردن اتوبوس‌های فرسوده و ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای رانندگان، حوادث رانندگی اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است به گونه‌ای که تعداد کل حوادث رانندگی اتوبوس‌های این شرکت در شش ماه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 22 درصد کمتر است.

بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن قدردانی از تلاش رانندگانی که با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در کسب این توفیق نقش ارزنده‌ای داشته‌اند، انتظار می‌رود با تداوم اجرای طرح و برنامه‌های تعیین شده در این رابطه، سیر نزولی حوادث رانندگی اتوبوس‌های این شرکت همچنان ادامه داشته باشد.





