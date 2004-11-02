سومين همايش تجليل از پيش كسوتان قرآني تهران برگزار شد

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از فرهنگسراي قرآن ، اين مراسم همزمان با شب ولادت با سعادت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام روز گذشته در محل سالن اجتماعات فرهنگ سراي قرآن برگزار شد. از 6 نفر از استادان و پيش كسوتان قرآني تهران كه در زمينه هاي مختلف به نشر و گسترش فرهنگ قرآني پرداخته اند تجليل شد.

فرج الله سلحشور، دكتر سيدمحسن ميرباقري، حبيب الله مهكام، حسينعلي شريف، محمد طالبي پور و خانم هرجي، با حضور رئيس سازمان فرهنگي شهرداري به جهت يك عمر فعاليتهاي قرآني مورد تقدير و تفقد قرار گرفتند.

در اين همايش كه با استقبال چشمگير قاطبه قرآنيان، شهر تهران مواجه شده بود، هدايايي به رسم يادبود و تقدير از پيش كسوتان قرآني به ايشان تعلق گرفت.