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۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۵۷

از سوي فرهنگسراي قرآن

سومين همايش تجليل از پيش كسوتان قرآني تهران برگزار شد

به همت فرهنگسراي قرآن سومين همايش تجليل از پيش كسوتان قرآني تهران با عنوان عمري با قرآن برگزار شد .

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از فرهنگسراي قرآن ،  اين مراسم همزمان با شب ولادت با سعادت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام روز گذشته در محل سالن اجتماعات فرهنگ سراي قرآن برگزار شد. از 6 نفر از استادان و پيش كسوتان قرآني تهران كه در زمينه هاي مختلف به نشر و گسترش فرهنگ قرآني پرداخته اند تجليل شد.

فرج الله سلحشور، دكتر سيدمحسن ميرباقري، حبيب الله مهكام، حسينعلي شريف، محمد طالبي پور و خانم هرجي، با حضور رئيس سازمان فرهنگي شهرداري به جهت يك عمر فعاليتهاي قرآني مورد تقدير و تفقد قرار گرفتند.

در اين همايش كه با استقبال چشمگير قاطبه قرآنيان، شهر تهران مواجه شده بود، هدايايي به رسم يادبود و تقدير از پيش كسوتان قرآني به ايشان تعلق گرفت.

کد مطلب 126803

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