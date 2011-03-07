نگرانی از ماندگاری پل موقت گرگر/ سازه های آبی شوشتر همچنان در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تخریب پی در پی برخی از بخشهای پل تاریخی گرگر و انتقاد مردم شوشتر از بسته شدن این راه ارتباطی، مسئولان شهری این شهرستان پل جدیدی را در کنار بند میزان احداث کرده اند که احتمال می رود احداث این پل روی دریچه های نصب شده بر جریان آب تاثیر بگذارد.

در چند روز گذشته بخشی از دیواره ضلع شمالی پل گرگر به دلیل نشت آبهای سطحی و فاضلاب به دیواره پل و بخشی دیگر به دلیل چاهک های ایجاد شده در کنارههای آن ریزش کرد. پس از ریزش بخشهایی از دیواره شمالی پل بند گرگر و بحرانی شدن وضعیت سازه های آبی شوشتر راه ارتباطی این پل بسته شد تا هرگونه عبور و مرور از روی آن ممنوع و در نتیجه از آسیب بیشتر به این پل جلوگیری شود. اما این امر نارضایتی مردم شوشتر را در پی داشت به همین دلیل اقدامات نجات بخشی سرعت بیشتری گرفت و به همین منظور کمیته حل بحران پل با حضور مسئولان شهرستان شوشتر برگزار شد و مواردی به تصویب رسید.

یکی از آن موارد این بود که پیمانکار باید تنها در زمان 15 روز دیواره حائل بنتی که قرار است در ضلع شمالی پل احداث شود را به پایان برساند که در غیر این صورت به ازای هر روز دیرکرد از مبلغ قرارداد کم می شود.

اما دوستداران میراث فرهنگی با توجه به اینکه اکنون 20 روز از آن زمان گذشته است، این مصوبه را شبیه به یک شوخی دانند چون مرمت این پل زمان بسیار زیادی می برد آن هم در صورتی که هیچ عامل طبیعی از ادامه روند کار جلوگیری نکند. این در حالی بود که بارش بارانهای مداوم در شهرستان شوشتر وضعیت پل را بحرانی تر کرد و باعث ریزش بخش دیگری از پل شد.

پل موقتی که فعلا ماندگار شده است

در همین زمان مدیریت شهری سازه ای بتنی موقتی را درفاصله 50 متری پل بند میزان احداث کرد که به گفته کارشناسان، اگر چه این پل موقت است اما باز هم احداث آن باعث ایجاد جزیره هایی بر رودخانه دستکند گرگر می شود ضمن آنکه کار کشاورزان را در نقاط دورتر مختل کرده و حجم فعلی آب رودخانه را پایین می آورد.

مجتبی گهستونی، دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این پل موقت برای مدت زمان 45 روز و تا ایام نوروز برقرار باشد اما شنیده ها حاکی از آن است که این پل تا مردادماه سال 90 پا برجاست زیرا مرمت پل گرگر به زودی تمام نمی شود.

جا خوش کردن پل موقت روی بند میزان درحالی است که فرماندار شوشتر پس از ریزش پل بندگرگر اعلام کرده بود که پیمانکار متعهد شده به مدت 15 روز مرمت پل بندگرگر را به اتمام برساند.

اما برخی از اقدامات غیرکارشناسی مدیریت شهری و متولیان حفاظت از آثار تاریخی باعث شده است تا حیات سازه آبی و جهانی شوشتر به خطر بیفتد به نحوی که برخی از فعالان میراث فرهنگی در استان خوزستان خبر داده اند که در چند روز اخیر نیز بخشهایی جزئی از پل به صورت طبیعی فروریخته است.

این اقدامات عجولانه متولیان و نداشتن طرح مناسبی برای مرمت پل در حالی است که قبل از قرارگرفتن در وضعیت بحرانی سازه ها، کارشناسان میراث فرهنگی نسبت به خطر ریزش پل هشدار داده بودند.

مجدالدین رحیمی، کارشناس میراث فرهنگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: زمانی که مسئله ریزش پل به حد بحرانی نرسیده بود، پیشنهاد دادیم که می توان از دانشگاهیان و اساتید مرمت خواست که بهترین نظرات خود را درباره مرمت صحیح پل گرگر ارائه کنند و در نهایت بهترین پیشنهاد و نظریه بررسی و اجرا شود اما هیچوقت این اتفاق نیفتاد.

رحیمی اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی اجازه می دهد اول بنایی تخریب شود تا بعد به دنبال چاره بگردد درحالی که باید این سازمان در مسیر علمی و هدفمند گام بردارد و در امر حفاظت از میراث تاریخی می بایست علاج واقعه را قبل از وقوع پیش بینی می کرد تا شاهد فجایع این چنینی در کالبد یادگاران تاریخی نباشیم.

پل گرگر به عنوان بخشی از این مجموعه باستانی و منحصر به فرد سازه های آبی تاریخی خوزستان در شوشتر در تیرماه 88 به ثبت جهانی رسید.