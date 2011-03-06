به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سالروز تاسیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با حضور محمد علی منفرد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد و حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سالن معاونت سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.

حسینی در ابتدای نشست گفت: حوزه فعالیت‌های وزارت ارشاد بسیار متنوع است که کمتر می‌شود در یک نشست خبری به آنها پرداخت و ناچار به موضوع بندی نشست‌های خبری هستیم. با توجه به پیش رو بودن روز 18 اسفند سالروز تاسیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سعی می‌کنیم نشست خبری امروز را به این موضوع اختصاص دهیم و فعالیت کانون‌ها را در سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم.

حسینی: مسجدمحوری مورد توجه دولت و ارشاد است

وی افزود: طبق قولی که از رئیس جمهور گرفته‌ایم، در پایان سال جلسه‌ای با حضور هزاران نفر از اعضای ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خواهیم داشت که هم رئیس جمهور در جریان فعالیت‌های کانون‌ها قرار بگیرد و هم مسئولان جوان کانون‌ها با وظایف خود بیشتر آشنا شوند.

وزیر ارشاد گفت: بحث مسجد محوری هم در دولت و هم در وزارت ارشاد بسیار مورد توجه است. در پایان سال 89 و با یک ارزیابی کلی در مجموع یک سال پربار و پررونق در عرصه فرهنگی کشور داشته‌ایم. برگزاری حدود 7 جشنواره که سه‌شنبه هم روز اختتامیه جشنواره "منظومه آیات قرآن" است و این جشنواره برای اولین بار است که برگزار می‌شود، گواهی بر این مدعاست.

حسینی ادامه داد: در تمام این فعالیت‌ها رشد قابل توجهی را شاهد بوده‌ایم. افزایش تعداد شرکت کنندگان و آثار ارسالی به جشنواره‌‌های فرهنگی هنری نشان می‌دهد که فعالان این عرصه به صورت جدی مشغول عمل هستند. تنوع در آثار سینمایی، هنرهای تجسمی و دیگر رشته‌های هنر نیز بیانگر فراگیری بیشتر برنامه‌های امسال نسبت به سالهای پیش است. در مجموع امسال سال فرهنگی خوبی بود و برای جهش‌های بزرگ در سال بعد آماده هستیم.

وی گفت: البته گلایه‌هایی نیز در این زمینه مطرح است و فعالیت‌های مثبت آن طور که باید مطرح نمی شود و این فعالیت‌های مفید گاهی طوری مطرح می‌شوند که گویی دولت و وزارت ارشاد نسبت به فعالیت‌های دینی بی‌توجه هستند در حالی که چنین مساله‌ای صحت ندارد. تمرکز فعالیت‌های وزارت ارشاد همیشه بر مسائل دینی بوده و باید سعی کنیم جهت‌گیری‌هایمان به سمت آرمان‌های امام و انقلاب باشد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی گفت: گسترده‌ترین فعالیت‌های وزارت ارشاد مربوط به مساجد است. تا به حال 9 هزار و 400 کانون فرهنگی هنری مساجد به بهره برداری رسیده است و قصد داریم سال آینده 60 درصد امکانات را به مساجد روستاها اختصاص دهیم چون در روستاها امکانات و فعالیت هنری نداریم. کانون‌ها می توانند در عرصه فرهنگی کشور بسیار موثر باشند. انتشار نشریات محلی، فعالیت‌های هنری آماتور و آموزش‌هایی که می‌تواند در این کانون‌ها صورت گیرد به نوعی کادرسازی برای فعالیت‌های فرهنگی کشور است.

حسینی:در سفرهای استانی محورهای مختلفی برای حمایت از مساجد در نظر گرفته شده است

وزیر ارشاد ادامه داد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یک ظرفیت مردمی است. ما به این نهادها کمک می‌کنیم ولی اصل حرکت خودجوش و از درون مردم است. در زمینه فعالیت فرهنگی مساجد دو موضوع جدی وجود دارد؛ سخت افزاری و نرم‌افزاری. فعالیت سخت افزاری مربوط به ساخت و ساز و توسعه عمرانی مساجد می‌شود. در بعضی از مناطق کشور هنوز مسجد وجود ندارد. اما مهمتر از فعالیت سخت افزاری فعالیت نرم افزاری و فعالیت‌های مسجد است و باید توجه داشت که مساجد فعالیت فرهنگی موثری باید داشته باشند . مسجدی موثر است که پررونق باشد و مسجدی پررونق است که جوانان در آن حضور داشت باشند.

وی افزود:فعالیتهای امور مساجد بسیار مورد توجه مسئولان است و مقام معظم رهبری در پیامی که به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز داشتند فرمودند که مسئولان مساجد را دریابند. در سفرهای استانی دولت نیز محورهای مختلفی برای حمایت از مساجد در نظر گرفته شده و می‌شود. هنگام سفر به برخی از استان ها می‌بینیم که با کمبود امام جماعت روبرو هستند همان طور که علما از دولت انتظار دارند در مسائل فرهنگی نگاه دینی حاکم باشد ما هم از حوزه علمیه درخواست داریم شتاب بیشتری به تربیت مبلغان دینی بدهد.

حسینی گفت: طبق برنامه‌ها باید یک چهارم روستاهای هزار نفری دارای کانون فرهنگی هنری مسجد باشند که البته این سقف کار است و هنوز به این آمار 25 درصدی نرسیده‌ایم. تا پایان سال 84 دو هزار و 200 کانون در مساجد کشور وجود داشته که این رقم در حال حاضر به 9 هزار و 400 کانون رسیده است. این قسمت از کار فقط توسعه کمی است که البته همین امر نشانگر اهتمام جدی نسبت به این مسئله است.

ارباب‌سلیمانی:تعداد کانون‌های تخصصی به 2 هزار و 500 می‌رسد

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی نیزدر ادامه این برنامه گفت: مطرح کردن بحث تهاجم فرهنگی توسط رهبر انقلاب باعث شد که در سال 71 شورای انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه دهد و طرح ایجاد شورای عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تصویب شود و انجام این طرح بر دوش وزارت ارشاد گذاشته شد. در ابتدای کار شیب حرکت کند بود ولی در سالهای اخیر با تلاش دولت‌های نهم و دهم شاهد یک جهش بزرگ بودیم و 7 هزار و 200 کانون در این مدت احداث شد. در واقع 75 درصد کل کانون‌ها در این دو دولت ساخته شده است. از زمان شروع دولت دهم نیز بالغ بر 3 هزار و 700 کانون راه‌اندازی شده است.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: در فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سه محور اصلی وجود دارد؛ راه‌اندازی، توسعه کتابخانه‌های مساجد و آموزش نیروی انسانی. در این عوامل شاهد یک توسعه کمی و کیفی هستیم و حتی تعدادی ازکانون‌ها به خاطر رشد و بالندگی تبدیل به کانون‌های تخصصی شده‌اند. در حال حاضر 400 کانون تخصصی در 18 رشته فرهنگی فعالیت می‌کنند که این موضوع فرصتی است برای برون سپاری فعالیت‌های وزارت ارشاد. تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز قرار است تعداد کانون‌های تخصصی به 2 هزار و 500 رقم برسد.

ارباب‌سلیمانی: 4 میلیارد تومان کتابهای مذهبی و کمک درسی به مساجد ارسال می‌شود

وی افزود: در بحث کتابخانه‌های مساجد نیز تا سال 85 هزار و 500 کتابخانه داشتیم که در حال حاضر این رقم به مرز 2 هزار و 800 کتابخانه رسیده است. به دلیل کمبود مکان در مساجد حتی طرح کتابخانه‌های باز را پیشنهاد دادیم که با توجه به این طرح 5 هزار کتابخانه باز در شبستان مساجد احداث شد.

ارباب سلیمانی در پایان سخنانش گفت: سالیانه حداقل 500 عنوان کتاب برای کتابخانه‌های مساجد ارسال می‌شود که مبلغ آن بالغ بر 4 میلیارد تومان کتابهای مذهبی و کمک درسی است. به علاوه در بخش نرم افزاری نیز کتابخانه‌های مساجد به روزرسانی می‌شوند. آموزش کتابداران کتابخانه‌های مساجد نیز در دستور کار است که به زودی این طرح در دستور کار قرار می‌گیرد.آموزش اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز از دیگر برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

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ادامه دارد