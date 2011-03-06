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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

از مجموعه تاریخ شفاهی/

خاطرات حافظ‌ نیا منتشر می‌شود

خاطرات حافظ‌ نیا منتشر می‌شود

مجموعه خاطرات دکتر محمدرضا حافظ ‌نیا از مبارزان پیش از انقلاب اسلامی که به همت دفتر ادبیات انقلاب حوزه هنری تدوین شده است، در سال 90 منتشر خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل خاطرات حافظ نیا از ارتش، دانشگاه، زندان و نهادهای انقلاب است. حمید قزوینی یکی از کارشناسان دفتر تاریخ شفاهی حوزه هنری کار تدوین این خاطرات را بر عهده داشته است.

محمدرضا حافظ نیا متولد 1334 بیرجند، تحصیلات ابتدایی و‎ ‎متوسطه خود را در موطن خود و تحصیلات عالی را در دانشسرای عالی (1356 - 1352) و دانشگاه تربیت مدرس (1369 - 1364) در رشته جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) به انجام رساند و به‌عنوان اولین فارغ‌التحصیل دکتری در رشته جغرافیای سیاسی در ایران، از رساله خود تحت عنوان "خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز" دفاع کرد.

وی در جریان انقلاب  به زندان افتاد و با پیروزی انقلاب به مدت چهار سال مسئولیتهای سیاسی به عهده داشت و سپس در سال 1363 از سیاست کناره‌گیری کرد و به فعالیتهای آموزشی و علمی رو آورد.

کتاب خاطرات حافظ نیا در حال حاضر در نوبت چاپ انتشارات سوره‌مهر است و به زودی و در ابتدای سال 90 روانه بازار کتاب خواهد شد.

کد مطلب 1268037

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