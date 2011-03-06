به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل خاطرات حافظ نیا از ارتش، دانشگاه، زندان و نهادهای انقلاب است. حمید قزوینی یکی از کارشناسان دفتر تاریخ شفاهی حوزه هنری کار تدوین این خاطرات را بر عهده داشته است.

محمدرضا حافظ نیا متولد 1334 بیرجند، تحصیلات ابتدایی و‎ ‎متوسطه خود را در موطن خود و تحصیلات عالی را در دانشسرای عالی (1356 - 1352) و دانشگاه تربیت مدرس (1369 - 1364) در رشته جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) به انجام رساند و به‌عنوان اولین فارغ‌التحصیل دکتری در رشته جغرافیای سیاسی در ایران، از رساله خود تحت عنوان "خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز" دفاع کرد.

وی در جریان انقلاب به زندان افتاد و با پیروزی انقلاب به مدت چهار سال مسئولیتهای سیاسی به عهده داشت و سپس در سال 1363 از سیاست کناره‌گیری کرد و به فعالیتهای آموزشی و علمی رو آورد.

کتاب خاطرات حافظ نیا در حال حاضر در نوبت چاپ انتشارات سوره‌مهر است و به زودی و در ابتدای سال 90 روانه بازار کتاب خواهد شد.