به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین شماره دوماهنامه ادبی "شوکران" ویژه شعر و قصه عید در ماه اسفند منتشر شد. در این شماره که جلد آن مزین به شعر "بیار ای باد نوروزی نسیم باغ پیروزی" است با شعرهایی از مفتون امینی آغاز می‌شود.

در ادامه به بهانه نوروز خاطره زنده یاد پرویز شاپور با ارائه طرحی گرافیکی از وی زنده داشته شده است. شاپور این طرح را در اختیار زنده یاد عمران صلاحی قرار داده بود که حال بهاره و یاشار صلاحی آن را به خوانندگان مجله شوکران تقدیم کرده‌اند.

شعرهایی از شمس لنگرودی، بنفشه حجازی، محمود معتقدی، هیوا مسیح، واهه آرمن، رضوان ابوترابی، جواد محقق، هایده حسین زاده و ... بخش شعر ایران مجله را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش شعر اقوام نیز ترجمه‌ای از چند شعر گیلکی از یاسین نمکچیان و علی خوشتراش و یک شعر از سیمین برلیان آمده است.

در بخش داستان ایرانی از مرتضی مجدفر، حسن لاریجانی، رسول یونان و محمد کیا و در بخش داستان خارجی ترجمه‌هایی از اسدالله امرایی و ن.م یازین دیده‌ می‌شود.



دوماهنامه"شوکران " به مدیر مسئولی و سردبیری پونه ندائی منتشر می‌شود.