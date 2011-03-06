داود حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دلایل ناکامی تیمش در دیدارهای اخیر گفت: این باخت‌ها دلایل خاصی ندارد. ما در مصاف با ذوب آهن روی اتفاقات نتیجه را به صدرنشین جدول رده بندی لیگ واگذار کردیم. در مقابل استیل آذین هم دچار بدشانسی شدیم.

وی در ادامه افزود: اینکه می گویم مقابل استیل آذین بدشانس بودیم، بیشتر از آن جهت است که مقابل تیمی بازی کردیم که برای فرار از انتهای جدول محکوم به پیروزی بود و نمی خواست دست خالی از زمین خارج شود. متاسفانه در هفته‌های اخیر مقابل تیم‌هایی بازی کردیم که یا در بالای جدول می جنگیدند یا در پایین جدول و به سه امتیاز بازی نیاز مبرم داشتند.

هافبک تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: مشکلات ما برطرف نشده و یکی از عوامل تاثیرگذار روی نتایج تیم بوده است. متاسفانه ما پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم. از ابتدای فصل تا به امروز تنها 30 درصد از مبلغ قرارداد ما پرداخت شده و 20 درصد از مبلغ قرارداد نیم فصل مان را طلبکار هستیم.

وی در ادامه افزود: سال 89 روبه اتمام است و لیگ برتر هم یکی دو ماه دیگر تمام می شود اما هنوز مبالغ قرارداد بازیکنان صبا پرداخت نشده است. ما با این شرایط برای رضای خدا داریم بازی می کنیم.

حقی در خاتمه تصریح کرد: با آمدن مدیران جدید هم مشکلات مالی ما برطرف نشده است. یکبار با مسئولان باشگاه صحبت کردیم و قرار شد، مشکلات برطرف شود اما آنها فقط حقوق معوقه ما را که برای سه تا چهار ماه بود را پرداخت کردند. انتظار داریم برای شب عید بخشی از حق و حقوق بازیکنان را پرداخت کنند تا مشکلات آنها برطرف شود.

تیم فوتبال صبای قم در پایان دیدارهای روز دوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 33 امتیاز رتبه هشتم جدول را در اختیار دارد.