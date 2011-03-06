فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست هفته گذشته ذوب آهن مقابل الجلا در دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا اظهارداشت: برای آن بازی خیلی اذیت شدیم چون در شرایط عادی قرار نداشتیم. علی باهران و کرم احمدیان که با آسیب دیدگی بازی کردند. رامین هنرمند و حامد آفاق هم مانند آرن داودی نتوانستند در ترکیب تیم قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه وجود همین شرایط باعث شد ذوب آهن نتیجه دیدار مقابل شرکت ملی حفاری در رقابت‎های لیگ برتر را هم واگذار کند، تصریح کرد: البته برای این بازی شرایط تا حدودی بهتر شده است. چون باهران، احمدیان و آفاق می‎توانند در ترکیب تیم باشند. البته هنرمند همچنان از انجام بازی محروم است. ضمن اینکه امکان استفاده از آرن داودی هم 50 - 50 است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن یادآور شد: در مجموع دیدار فردا شرایط متفاوتی نسبت به دیدار رفت دارد. ذوب آهن اینبار با آمادگی بیشتری مقابل حریف خود قرار می‎گیرد. بازهم تاکید می‎کنم که اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی و خاصی نیفتد می‎توانیم مقابل حریف قدرتمندمان برنده بازی باشیم.

کوهیان با اشاره به اینکه تیم الجلا سوریه روز شنبه وارد اصفهان شده است، ادامه داد: حریف‌مان تیم قدرتمندی است. بهترین بازیکنان سوریه را دارد و بازیکنان خارجی این تیم هم گرانقیمت هستند. الجلا در مرحله مقدماتی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیاهم با اختلاف بالا الریاضی لبنان را شکست داد.

وی تاکید کرد: صعود ما به دیدار نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به دیدار فردا بستگی دارد و اینکه بتوانیم در این بازی و البته دیدار سوم که دوشنبه هفته آینده بازهم در سوریه برگزار می‎شود، برنده باشیم. با همه اینها امیدوارانه و خوش بین به بازی نگاه می‌کنم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در پایان گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت که اگر بازیکنانش فردا در عین حفظ سرعت تیمی بتوانند شوت‌های از راه دور را گل کنند، برنده خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دور برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا ساعت 19:30 روز دوشنبه تیم ذوب آهن در سالن ملت اصفهان به مصاف الجلا سوریه می‌رود.