256 بازرس بر بازار کهگیلویه و بویراحمد نظارت می کنند

محمد رضا نوذری به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: این طرح از 12 اسفندماه جاری آغاز شده و تا 20 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: در این طرح با گران فروشی، عدم درج قیمت کالا و صادر نکردن فاکتور کالا برخورد می شود.

رئیس سازمان بازرگانی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: 256 بازرس بازرگانی، اصناف و افتخاری و 36 تیم ویژه از فرمانداری و بخشداریها، تعزیرات، بازرگانی، اصناف و بهداشت آخرین وضعیت بازار را در ایام نوروز رصد می کنند.

وی عنوان کرد: برای آگاه سازی مسافران نوروزی، مجامع امور صنفی شهرستانها موظف شده‌اند کتابچه‌های نرخ گذاری کالاها و خدمات را تهیه و در اختیار ستاد نوروزی، بازرسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قرار دهند.

نوذری همچنین از راه اندازی نمایشگاه های بهاره در شهرهای مختلف استان از پانزدهم اسفندماه خبر داد و افزود: در این نمایشگاهها انواع پوشاک، کیف، کفش، مواد غذایی و پروتئینی، انواع میوه و گوشت در 880 غرفه با قیمت بین 10 تا 20 درصد تخفیف به مردم عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی کهگیلویه وبویراحمد یادآور شد: دو کمیته برای نظارت بر قیمت وکیفیت کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه تشکیل می شود.

نوذری تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن گویای 124 اطلاع دهند.