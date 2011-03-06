استدلالات برای استیضاح وزیر نیرو کافی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی استیضاح وزیر نیرو، صحبت های محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس را که در جایگاه مخالف استیضاح سخن می گفت را استماع کردند.

کوهکن با باین اینکه برای تصمیم گیری باید مصالح کشور و قابلیت ها را در نظر گرفت افزود: من نمی گویم نمایندگان استیضاح کننده امضاهایشان را پس بگیرند ضمن اینکه نباید به گونه ای سخن گفت که اختیار قانونی نمایندگان نیز نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: ایرادات نمایندگان موافق استیضاح را شنیدیم و اگر فرض را به صحت این ایرادات بگذاریم باید پرسید در کدام دستگاه های کشور این ایرادات وجود ندارد و باید واقع بینانه به این موضوع نگاه کرد و سپس به کار وزارت نیرو نمره داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان استیضاح کننده یکباره به سراغ استیضاح وزیر نیرو نرفته اند و با تذکر و طرح سئوال آغاز کرده اند گفت: اگر در توزیع اعتبارات ایراداتی وجود دارد به این دلیل است که توزیع منابع بر اساس جمعیت صورت می گیرد و اگر به پروژه های بخشی توجه می کنیم باید به منابع هم توجه کنیم.

وی همچنین گفت: اگر بخشی از ایرادات را به فرض بپذیریم باید توجه داشت که این ایرادها در سطحی نیست که بخواهیم وزیر نیرو را به عنوان یک وزیر وزارتخانه ای مهم، استیضاح کنیم.

کوهکن گفت: در بررسی نقاط مثبت وزارت نیرو باید توجه کرد که وزارت نیرو در عملکرد به تکالیف قانونی خود درباره واگذاری ها به بخش خصوصی و اصل 44 موفق بوده است.