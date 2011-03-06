به گزارش مهر، به نقل از ایندی وایر این مستند که به همکاری دو موسیقیدان و خواننده نامآشنا یعنی التن جان و لئون راسل میپردازد روز 20 آوریل (31 فروردین 90) جشنواره را افتتاح میکند.
کمرون کرو در این زمینه گفت: به عنوان یکی از طرفداران این دو هنرمند، مفتخرم که یک سال از زندگیام را با این دو و در تمامی مراحل همکاریشان همراه بودم. نمیتوانم صبر کنم تا شاهد نخستین نمایش فیلم برای مخاطبان عمومی در جشنواره تریبکا باشم.
جشنواره فیلم تریبکا که از سوی موسسهای به همین نام تحت مدیریت رابرت دنیرو بازیگر کهنهکار سینمای آمریکا برگزار میشود با هدف تبادل افکار و فیلمهای فیلمسازان جوان، مستقل و مستند از سراسر جهان همه ساله در نیویورک برگزار میشود.
یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تریبکا از 20 آوریل تا اول ماه مه 2011 ( 29 فروردین تا 11 اردیبهشت 90) برگزار میشود.
دهمین دوره جشنواره تریبکای نیویورک با نمایش فیلم مستند "همکاری" ساخته کمرون کرو آغاز میشود.
به گزارش مهر، به نقل از ایندی وایر این مستند که به همکاری دو موسیقیدان و خواننده نامآشنا یعنی التن جان و لئون راسل میپردازد روز 20 آوریل (31 فروردین 90) جشنواره را افتتاح میکند.
نظر شما