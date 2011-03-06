به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدحسین صدر دبیر جبهه بین المللی آزادی امام موسی صدر با بیان اینکه امروز که به فضل الهی و در سایه توجهات ولی عصر (عج) و به برکت انقاب عظیم‌الشأن اسلامی ایران به رهبری مدبرانه امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای بارقه‌های انقلاب‌های اسلامی مردم کشورهای عرب به بار نشسته است، اظهارداشت: حکام جبار عرب و فرعونیان زمانه یکی پس از دیگری به زیر افکنده می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه در دل همه شیعیان جهان امید به پایان رسیدن دوران انتظار و حضور حضرت صاحب‌الزمان(عج) روز به روز فزونی می‌یابد، تصریح‌کرد: معمرقذافی ملعونی حیوان‌صفت و دشمن اسلام و مسلمین و به ویژه شیعیان است که هزاران نفر از مردم لیبی را به طرزی وحشیانه به قتل رسانده اما وی باید بداند که ایام سرکشی‌اش به پایان رسیده و در آینده‌ای نزدیک دچار سرنوشت فرعونیان هم‌کیش خود خواهد شد.

دبیر اجرایی جبهه بین‌المللی آزادی امام موسی صدر با بیان اینکه بیش از سه دهه از اسارات و ربوده‌شدن عالم عالی‌قدر و رهبر ایرانی‌الاصل شیعیان لبنان امام موسی‌صدر و دو همراهش توسط معمرقذافی می‌گذرد، یادآورشد: زمان آن فرا رسیده است که پرونده ربوده‌شدن امام موسی‌صدر در این شرایط حساس و بحرانی لیبی به صورت جدی پیگیری شده و به نتیجه برسد و امام موسی‌صدر و همراهانش در سلامتی و امنیت کامل از بند اسارات آزاد و به میهن بازگردند.

وی بر همین اساس به جمع گسترده‌ای از احزاب، تشکل‌ها، گروه‌‌های مردم‌نهاد، جوانان و دانشجویان پیرو خط امام و رهبری اشاره کرد که بیش از 50 حزب و تشکل هستند که بر همین اساس جبهه آزادی امام موسی‌صدر تشکیل شد و به طور جدی در راستای آزادسازی این مجاهد نستوه قدم برخواهد داشت که با بسیج مردم انقلابی ایران و سایر کشورهای اسلامی منطقه با کمک سازمان‌های بین‌المللی جهان تمام تلاش خود را به منظور پیگیری پرونده امام موسی‌صدر و آزادی و نجات ایشان از دست شیطان زمان به کار می‌گیرد.

صدر با بیان اینکه امام موسی‌صدر رهبر ایرانی‌الاصل شیعیان لبنان است که در حال حاضر در بند رژیم قذافی و در کشور لیبی در اسارت به سر می‌برد، افزود: 32 سال از اسارت امام موسی‌صدر در لیبی می‌گذرد.

وی با تأ‌کید بر اینکه امام موسی‌صدر جزو علمای عالی‌قدر جهان تشیع به شمار می‌روند،‌ اضافه‌کرد: بر همه شیعیان و مسلمانان جهان واجب است که در خصوص ربوده‌شدن امام موسی‌صدر ‌حساسیت داشته باشند؛ از این رو باید از مسیرهای قانونی، نهادهای بین‌المللی، وزارت امورخارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری کرد.

دبیر کمیته اجرایی جبهه بین‌المللی آزادی امام موسی‌صدر بر همین اساس به هدف شکل‌گیری جبهه آزادی امام موسی‌صدر اشاره کرد و گفت: امام موسی‌صدر یک عالم ربانی و روحانی است که نقش به‌سزایی را در اتحاد شیعیان لبنان و بیداری شیعیان در جهان اسلام ایفا کرده است.

وی در عین حال به همکاری‌های تأثیرگذار امام موسی‌صدر با امام خمینی (ره) در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: خدمات وی قبل از ربوده شدن برای پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی دیده می‌شود.

صدر در ادامه به حضور تشکل‌ها، نهادهای مردمی، دانشجویان و جوانان در این جبهه اشاره و اظهارداشت: برنامه‌های جبهه بین‌المللی آزادی امام موسی‌صدر پیگیری پرونده وی و تضمین امنیت جانی و سلامت امام موسی‌صدر در شرایط حساس کنونی کشور لیبی است.

وی با بیان اینکه معمر قذافی دیکتاتور لیبی تا کنون هزاران نفر را به قتل رسانده است، تصریح‌کرد: قطعا ‌باید در زمینه آزادی امام موسی‌صدر حساسیت داشت چراکه وی باید از لحاظ جانی درامان باشد.

دبیر کمیته اجرایی جبهه بین‌المللی آزادی امام موسی‌صدر با تأکید بر اینکه نهادهای بین‌المللی باید در خصوص آزادی امام موسی‌صدر به ما کمک‌ کنند، گفت: اگر با دید بشردوستانه نیز به این قضیه نگریسته شود امام موسی‌صدر فردی است که 32 سال در بند اسارت قرار دارد.

*امام موسی صدر به اذن حضرت آیت‌الله بروجردی به لبنان رفت

وی در ادامه به شخصیت امام موسی‌صدر اشاره و اضافه کرد: وی به اذن حضرت آیت‌الله بروجردی به لبنان رفت و در زمانی وارد لبنان شد که طوایف و شیعیان لبنان وضعیت خوبی نداشته و قبایل تشیع نیز با یکدیگر متحد نبودند همچنین وضعیت معیشت و اشتغال شیعیان مناسب نبود و از لحاظ فرهنگی نیز در سطح پایینی قرار داشتند.

صدر با بیان اینکه امام موسی‌صدر با نفوذی که در شیعیان داشت اتحاد را به راحتی در میان آنها برقرار کرد، یادآورشد: امام موسی‌صدر هم‌چنین میان تمام مسلمانان یعنی شیعه و سنی و مسلمانان و مسیحیان نیز اتحاد را به وجود آورد تا جایی که از وی به عنوان مسیح لبنان نام برده می‌شود.

وی بر همین اساس به اقدامات بسیار مهم امام موسی‌صدر در لبنان اشاره و تصریح‌کرد: امام موسی‌صدر رئیس و بنیان‌گذار مجلس شیعیان لبنان، ‌مؤسس «حرکت المحرومین» که وظیفه سازماندهی، پرورش و آشنا ساختن جوانان به جهان‌بینی اسلامی و غنی‌سازی جوانان در راستای مبارزه با ستم‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است، بود که بر اساس آن جنبش امل را بوجود آورد که این جنبش اولین حلقه‌های مقاومت و حزب‌الله لبنان را تشکیل داد.

دبیر کمیته اجرایی جبهه آزادی امام موسی‌صدر به حرکت‌های دیگر امام موسی‌صدر اشاره کرد که راه‌اندازی مرکز بررسی‌های اسلامی در لبنان بود و به تربیت طلاب دینی می‌پرداخت که از آن میان می‌توان شهید سیدعباس موسوی، دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان نام برد؛ همچنین راه‌اندازی جمعیت خیریه «بر والاحسان» نیز با شعار پیروان ما می‌میرند اما دست گدایی به سوی دیگران دراز نمی‌کنند از دیگر اقدامات امام موسی‌صدر است که در راستای کمک‌های خیرخواهانه به فقرا و محرومان لبنان شکل گرفت؛ این جمعیت معتقد بود برای کمک به محرومان نباید به کمک مالی اکتفا کرد بلکه باید زمینه‌های اشتغال، نیرو و توان آنها را برای ادامه زندگی مهیا کرد.

وی با تأکید بر اینکه بانوان شیعه در آن زمان به لحاظ فرهنگی در سطح پایینی قرار داشته و به دلیل فقر شدید به سمت تن فروشی رفته بودند، اظهارداشت: امام موسی‌صدر شخصیت زن شیعه را دوباره احیا کرد و از طریق به راه انداختن کارگاه قالی‌بافی و چند صدنفر از دختران لبنانی را مشغول به کار کرد.

صدر بر همین اساس به ایجاد کارگاه‌های خیاطی، گلدوزی، هنرهای دستی، درمانگاه، مراکز پزشکی و آموزش‌های پرستاری برای خانم‌ها و ایجاد شغل و آوردن آنها به صحنه‌های اجتماعی توسط امام موسی‌صدر در لبنان اشاره کرد و اینکه بانوان شیعه را از لحاظ تربیتی، دینی و اخلاقی نیز آموزش داد.

وی با تأکید بر اینکه امام موسی صدر مورد پذیرش جامعه عرب و محور وحدت در لبنان بود، تصریح‌کرد: امام موسی‌صدر جمله معروفی دارد مبنی بر اینکه «لبنان نه آنقدر کوچک است که بلعیده شود و نه آنقدر بزرگ که تجزیه شود»؛ از این رو همه اقوام و اقلیت‌های دینی وی را قبول داشتند که متأسفانه ‌در سفر دوره‌ای به لیبی به دعوت محمد قذافی ربوده شد و اکنون 32 سال است از وی خبری نیست.

*بنا بر پیش بینی حضرت آیت‌الله بهجت امام موسی صدر زنده است

دبیر کمیته اجرایی جبهه بین‌المللی امام موسی‌صدر بیان اینکه شواهد و قرائن زنده بودن امام موسی‌صدر را نشان می‌دهد، یادآورشد: یکی از اصلی‌ترین محورهای حرکت جبهه حمایت از آزادی امام موسی‌صدر جمله‌ای است که حضرت آیت‌الله بهجت 2 سال قبل از ارتحال خود مطرح کرد که «امام موسی‌صدر ذخیره الهی است، حوادثی در جهان اسلام رخ خواهد داد و وی بازخواهد گشت و نقش به‌سزایی را در این حوادث خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همه دوستداران امام موسی‌صدر در کشورهای تشیع مثل ایران، سوریه، لبنان، ‌عراق و سایر کشورها چشم‌انتظار بازگشت وی هستند، افزود: بازگشت امام موسی‌صدر در هر سنی برای جهان تشیع چه ایران و چه همه جهان اسلام غنیمت است؛ چراکه جهان اسلام یک گوهر ارزشمند را از دست داد و باید دعا کرد هرچه زودتر وی آزاد شود.

صدر بر همین اساس برنامه‌های این جبهه را بدون هر نوع شعارزدگی دانست و گفت: جبهه بین‌المللی آزادی امام موسی صدر پی‌گیری جدی و قاطعانه‌ای را در راستای آزادی امام موسی‌صدر دارد؛ باید از شرایط بحرانی لیبی به خوبی استفاده کرد تا به امنیت امام لطمه‌ای وارد نشود و تمام همت خود را بر این گمارد که وی را به ایران بازگرداند.

*اولین کنگره بین‌المللی "نقش امام موسی‌صدر در بیداری جهان اسلام " 21 اسفند برگزار می‌شود

وی در ادامه به اولین برنامه‌ای که جبهه بین‌المللی امام موسی‌صدر تدارک دیده اشاره کرد که برگزاری اولین کنگره بین‌المللی "نقش امام موسی‌صدر در بیداری جهان اسلام " است و در 21 اسفندماه در سالن سیدالشهداء برگزار خواهد شد.

دبیر کمیته اجرایی جبهه بین‌المللی امام موسی‌صدر با بیان اینکه در این کنگره اندیشمندان، شخصیت‌های سیاسی، دانشجویان ‌و کلیه مردم و دوستداران امام موسی‌صدر حضور دارند تا با یک هم‌اندیشی جایگاه و شخصیت والای وی به همه مردم ایران و جهان شناسانده شود، افزود: مسیر و هدف امام موسی‌صدر راه‌اندازی یک حکومت اسلامی در لبنان بود و سعی ما در این کنگره تبیین این مسیر است.

وی در ادامه به راه‌اندازی سایت free sadr.com اشاره کرد که به سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی است و اظهارداشت: همه دوستداران امام موسی‌صدر در سراسر جهان‌ و کسانی که پیگیر پرونده وی هستند با مراجعه به این سایت و رأی دادن به کلیه دنیا نشان دهند که ما خواستار پی‌گیری پرونده امام موسی‌‌صدر هستیم.

صدر همچنین به محورهای کنگره بین‌المللی "نقش امام موسی‌صدر در بیداری جهان اسلام " اشاره و تصریح کرد: بررسی ابعاد شخصیتی و ویژگی‌های کم نظیر امام موسی‌صدر و بررسی نقش وی در بیداری تشیع و جهان اسلام، نقش تأثیرگذار امام موسی‌صدر در انقلاب اسلامی ایران و ارتباط نزدیک وی با امام خمینی (ره) را از محورهای این کنگره است.

وی بر همین اساس طرح رسمی پرونده از سوی ایران در مجامع بین‌المللی حقوق بشر، درخواست تضمین امنیت جانی و سلامت امام موسی‌صدر در حوادث فعلی لیبی از سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی، پی‌گیری قضایی جدی پرونده از سوی ایران در محاکم بین‌المللی را نیز از دیگر محورهای این کنگره برشمرد.

دبیر کمیته اجرایی جبهه بین‌المللی امام موسی‌صدر در ادامه به درخواست از وزارت امورخارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعلام موضع جدی و صریح و ابلاغ به موقع در خصوص پی‌گیری این موضوع، دانستن مسئله ربوده شدن امام موسی‌صدر به عنوان اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران‌، مجرم دانستن معمر قذافی و نه متهم دانستن وی درخصوص پرونده امام موسی‌صدر اشاره و آنها را از دیگر محورهای این کنگره دانست.

وی با تأکید بر اینکه جبهه بین‌المللی آزادی امام موسی‌صدر قصد دارد تا پیام علما و مراجع تقلید عظام را در خصوص آزادی امام موسی‌صدر را در افتتاحیه کنگره خود داشته باشد، ادامه داد: رأی دادگاه‌های ملی لبنان در سال 2008 این بود که محمد قذافی مجرم بوده و متهم نیست و مجرم بودن وی قطعی است.

صدر با بیان اینکه سفیر فعلی لیبی در تهران یک جاسوس و عوامل اصلی قذافی است و قطعا در ربوده شدن امام موسی‌صدر نقش داشته و از محل فعلی وی اطلاع دارد، یادآورشد: ما از وزارت امورخارجه و دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی با توجه به محرز بودن جاسوسی سفیر فعلی لیبی در ایران با توجه به پرونده و اسناد موجود اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی در خاتمه به تشکیل ستاد استقبال از امام موسی‌صدر کشور لبنان اشاره کرد که اهداف مشترکی را با جبهه بین‌المللی آزادی امام موسی‌صدر دارد و خاطر‌نشان‌کرد: باید در تمام کشورهای اسلامی و شیعه‌نشین این موج شکل گیرد.