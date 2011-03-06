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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

8 میلیون مترمکعب آب در بندهای خاکی خراسان جنوبی ذخیره شد

8 میلیون مترمکعب آب در بندهای خاکی خراسان جنوبی ذخیره شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: طی بارندگی ‌های اخیر هشت میلیون مترمکعب آب در بندهای خاکی این استان ذخیره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب‌ الله شریفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اگرچه میزان بارندگی‌ ها کم بود اما چون پشت سر هم و طی روزهای متوالی بارش ها صورت گرفته، رطوبت در خاک به خوبی حفظ شده است. 

وی اضافه کرد: بیشترین ذخیره‌ سازی آب در سال جاری مربوط به بندهای خاکی شهرستان نهبندان بوده است

شریفی از افتتاح 20 پروژه همزمان با هفته منابع طبیعی در سطح استان خبر داد و افزود: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 750 میلیون تومان به بهره ‌برداری می‌ رسد.

وی در مجموع تعداد پروژه ‌های آبخیزداری در دست اجرا در سطح استان را 292 پروژه عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 100 میلیون تومان در حال اجرا است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به بیمه 171 هزار هکتار مرتع در سطح استان، اظهار داشت: در این راستا 68 میلیون تومان خسارات به مرتع‌ داران پرداخت شده است

شریفی از ایجاد 50 کیلومتر کمربند محافظتی در سال جاری در این استان خبر داد و گفت: انجام 270 هزار هکتار ممیزی مرتع، کنترل پروانه چرای دام، تجهیز و نگهداری پنج پارک جنگلی، توزیع تنورگازی و کپسول گاز مایع از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است.

وی در خصوص اعتبارات منابع طبیعی استان، تصریح کرد: مجموع اعتبارات منابع طبیعی در برنامه چهارم 44 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 83 بالغ بر 573 درصد رشد داشته است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اعتبار سال جاری این اداره کل را یک میلیارد و 420 میلیون ریال مربوط به اعتبارات خکسالی اعلام کرد.

کد مطلب 1268050

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