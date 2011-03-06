8 میلیون مترمکعب آب در بندهای خاکی خراسان جنوبی ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب‌ الله شریفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اگرچه میزان بارندگی‌ ها کم بود اما چون پشت سر هم و طی روزهای متوالی بارش ها صورت گرفته، رطوبت در خاک به خوبی حفظ شده است.

وی اضافه کرد: بیشترین ذخیره‌ سازی آب در سال جاری مربوط به بندهای خاکی شهرستان نهبندان بوده است .

شریفی از افتتاح 20 پروژه همزمان با هفته منابع طبیعی در سطح استان خبر داد و افزود: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 750 میلیون تومان به بهره ‌برداری می‌ رسد .

وی در مجموع تعداد پروژه ‌های آبخیزداری در دست اجرا در سطح استان را 292 پروژه عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 100 میلیون تومان در حال اجرا است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به بیمه 171 هزار هکتار مرتع در سطح استان، اظهار داشت: در این راستا 68 میلیون تومان خسارات به مرتع‌ داران پرداخت شده است .

شریفی از ایجاد 50 کیلومتر کمربند محافظتی در سال جاری در این استان خبر داد و گفت: انجام 270 هزار هکتار ممیزی مرتع، کنترل پروانه چرای دام، تجهیز و نگهداری پنج پارک جنگلی، توزیع تنورگازی و کپسول گاز مایع از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است .

وی در خصوص اعتبارات منابع طبیعی استان، تصریح کرد: مجموع اعتبارات منابع طبیعی در برنامه چهارم 44 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 83 بالغ بر 573 درصد رشد داشته است .