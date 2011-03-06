مسئولیت اسکان مسافران نوروزی همدان به شهرداری سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان در ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری همدان افزود: جلسات هماهنگی در این خصوص از 30 بهمن سال جاری برگزار شده است.
عسگریان با بیان اینکه شهرداری همدان در سالهای گذشته در خصوص اسکان مسافران و ارائه خدمات به آنها عملکرد مطلوبی داشته است، گفت: در نظرسنجیهای انجام شده از مسافران نوروزی در مراکز اسکان، مسافران از ارائه خدمات در سالهای گذشته رضایت کامل داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه خدمات شهرداری در شهر همدان تا پایان هفته تکمیل میشود و مناطق نیز کشیکهای خود را در محلهای مورد نظر دایر خواهند کرد، گفت: حوزه معاونت حمل و نقل نیز در ایام نوروز خدمات خود را در خصوص سهولت ایاب و ذهاب مسافران و تأمین پارکینگ در سطح شهر ارائه میدهد.
آذین بندی شهر همدان در استقبال از نوروز آغاز شده است
وی خاطرنشان کرد: انجام آذینبندی و گلآرایی شهر، رنگآمیزی، خطکشی، جمعآوری اطلاعات آمار فضاهای اسکان و آسفالت سطح شهر از دو هفته قبل آغاز شده است.
شهردار همدان گفت: حوزه معاونت فنی شهرداری نیز در خصوص لکهگیری آسفالت شهر و ترمیم مسیرهای مورد نیاز مسافران، اقدامات عمرانی کوتاه مدت انجام میدهد.
کشیک ستاد اسکان شهرداری از هفته آینده شروع به کار میکند
سید مسعود عسگریان اظهار داشت: کشیک ستاد اسکان شهرداری از هفته آینده شروع به کار میکند تا در صورت ورود مسافران زودتر از ایام نوروز، آمادگی لازم برای پذیرایی از آنها وجود داشته باشد.
وی به نصب کیوسکهای اطلاع رسانی در ورودی شهر و ارائه لیست ظرفیت دستگاههای مختلف در پذیرش مسافران اشاره کرد و گفت: تمامی ظرفیت ها برای ایجاد فضایی شاد برای مسافران نوروزی به کار گرفته می شود.
سفره هفت سین در ورودی های همدان برپا می شود
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان نیز در این جلسه گفت: شهرداری همدان در نوروز 90 علاوه بر وظایف ذاتی خود به همت شهرداریهای مناطق، در سه ورودی شهر و میدان قائم سفرههای هفت سین برپا میکند.
احسان قنبری افزود: همچنین به مدت 13 شب ایام نوروز در تالار فجر همدان جشن ویژه برای مسافران برپا خواهد کرد.
قنبری افزود: در ایام نوروز شش دستگاه اتوبوس برای بازدید از مراکز دیدنی همدان ایاب و ذهاب مسافران را انجام می دهد.
قنبری یادآور شد: در خصوص آمادهسازی سالنهای اقامت مسافران، ترمیم سرویسهای بهداشتی سالنها، پیشبینی اقدامات ایمنی و استقرار کپسولهای آتشنشانی اقدامات لازم در حال انجام است.
اردوگاه ابوذر و نمایشگاه بین المللی همدان محل اسکان مسافران می شود
وی با بیان اینکه آمار مسافران اسکان داده شده، روزانه به استانداری اعلام میشود، گفت: مساجد، حسینیهها و تکایا، اردوگاه ابوذر و نمایشگاه بینالمللی نیز برای اسکان مسافران در نظر گرفته شدهاند.
قنبری تاکید کرد: جامعه هتلداران استان همدان باید نماینده خود را به ستاد معرفی و نسبت به اعلام ظرفیت هتل ها اقدام کند.
در این جلسه نمایندههای دستگاههای متولی ارائه خدمات به مسافران نوروزی گزارشی از برنامههای خود برای نوروز 90 ارائه کردند.
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