به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن تعطیلات نوروز و به همت شهرداری جزیره قشم، عملیات پاکسازی سواحل در محلات واقع شده در منطقه مسکونی شرق شهر قشم آغاز شد.

در این راستا، طی حرکتی نمادین، بخشی از ساحل محله چابهار این شهر که آثار خاکریزی طرح متوقف شده «بلوار ساحلی خلیج‌فارس» در این محدوده واقع شده است، از زباله هاو نخاله های ساختمانی پاکسازی شد.

محمد رفیع پور مولوی، رئیس شورای اسلامی شهر قشم در حاشیه این مراسم با اشاره به آغاز عملیات پاکسازی سواحل مناطق مسکونی شهر به خبرنگار ایسنا گفت: امسال کار پاکسازی سواحل را با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز 90 و با هدف مشارکت مردم هر محله آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: این حرکت می تواند تاثیر مثبتی بر رعایت بیشتر بهداشت سواحل در روحیه مردم ساکن در کنار سواحل شهر قشم داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر قشم با اشاره به ورود موج عظیمی از میهمانان و مسافران نوروزی به جزیره قشم و حضور آنان در کنار سواحل زیبای خلیج فارس به ویژه سواحل همجوار با مناطق مسکونی تصریح کرد: پاکسازی سواحل قبل از ورود میهمانان موجب تغییر نگاه گردشگران و همچنین رعایت بهداشت محیط از سوی آنان خواهد شد.

پروژه پاکسازی سواحل محدوده مسکونی شهر قشم به همت شهرداری و با مشارکت مردمی در این مناطق انجام می شود.