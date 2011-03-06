120 انجمن کارفرمایی در استان اصفهان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهلآبادی پیشازظهر یکشنبه در جمع مسئولان و مدیران شهرکهای صنعتی و در نشست انجمن کارفرمایی شرکتهای خدماتی و هیئت امنایی شهرکهای صنعتی بیان داشت: پروژه ملبمان شهری از اقدامات شرکتهای صنعتی اصفهان به منظور ارتقای سطح کیفی این نوع شهرکهاست.
وی تاکید کرد: اجرایی شدن این پروژه سبب آرامش و شرایط مطلوب برای کارکنان و مراجعان به این شهرکها میشود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه انجمنهای صنفی برای حفظ منافع قانونی کارگران، حقوق، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی تشکیل شده است، افزود: 120 انجمن کارفرمایی در حال حاضر در استان اصفهان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی که به منظور اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شد به دنبال دفاع از منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان است.
سهلآبادی با بیان اینکه دیگر مشکلات کارخانههای شهرکهای صنعتی انتخاب پیمانکار مناسب است، تاکید کرد: هیئت امنا در امور شهرکها اشراف کامل دارند.
وی گفت: هیئت امنا از دل خود شهرکها هستند و میتوانند به عنوان یک اتاق فکر برای حل مشکلات صنعتگران فعال در شهرکها اقدامات و برنامهریزیهای موثر و مطلوبی را انجام دهند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه واگذاری اختیارات ستاد تسهیل امور شهرکها برای نخستین بار به مدیریت استان میتواند زمینه تاثیرگذاری مطلوب را در این زمینه ایجاد کند، تصریح کرد: همچنین بهبود وضعیت صنعتگران و حل مشکلات آنها از مواردی است که میتوان به آنها توجه داشت.
وی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانهها اشاره کرد و افزود: حذف انرژی، هزینههای اضافی و کاهش قیمت تمام شده محصول از مهمترین اصول هدفمندی یارانهها هستند.
سهلآبادی یکی دیگر از مشکلات مهم شهرکهای صنعتی را اصلاح ماشینآلات صنعتی دانست و اظهار داشت: برای جلوگیری از مشکلات بیشتر در این شرکتها این معضلات به زودی باید رفع شود.
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