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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

سهل‌آبادی:

120 انجمن کارفرمایی در استان اصفهان فعالیت دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: در حال حاضر 120 انجمن کارفرمایی که هدف اصلی آنها دفاع از حقوق کارگران است در استان اصفهان فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهل‌آبادی پیش‌ازظهر یکشنبه در جمع مسئولان و مدیران شهرکهای صنعتی و در نشست انجمن کارفرمایی شرکت‌های خدماتی و هیئت امنایی شهرکهای صنعتی بیان داشت: پروژه ملبمان شهری از اقدامات شرکتهای صنعتی اصفهان به منظور ارتقای سطح کیفی این نوع شهرکهاست.

وی تاکید کرد: اجرایی شدن این پروژه سبب آرامش و شرایط مطلوب برای کارکنان و مراجعان به این شهرک‌ها می‌شود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه انجمن‌های صنفی برای حفظ منافع قانونی کارگران، حقوق، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی تشکیل شده‌ است، افزود: 120 انجمن کارفرمایی در حال حاضر در استان اصفهان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی که به منظور اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شد به دنبال دفاع از منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان است.

سهل‌آبادی با بیان اینکه دیگر مشکلات کارخانه‌‌های شهرک‌های صنعتی انتخاب پیمانکار مناسب است، تاکید کرد: هیئت امنا در امور شهرکها اشراف کامل دارند.

وی گفت: هیئت امنا از دل خود شهرکها هستند و می‌توانند به عنوان یک اتاق فکر برای حل مشکلات صنعتگران فعال در شهرک‌ها اقدامات و برنامه‌ریزیهای موثر و مطلوبی را انجام دهند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه واگذاری اختیارات ستاد تسهیل امور شهرکها برای نخستین بار به مدیریت استان می‌تواند زمینه تاثیرگذاری مطلوب را در این زمینه ایجاد کند، تصریح کرد: همچنین بهبود وضعیت صنعتگران و حل مشکلات آنها از مواردی است که می‌توان به آنها توجه داشت.

وی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: حذف انرژی، هزینه‌های اضافی و کاهش قیمت تمام شده محصول از مهم‌ترین اصول هدفمندی یارانه‌ها هستند.

سهل‌آبادی یکی دیگر از مشکلات مهم شهرکهای صنعتی را اصلاح ماشین‌آلات صنعتی دانست و اظهار داشت: برای جلوگیری از مشکلات بیشتر در این شرکتها این معضلات به زودی باید رفع شود.

کد مطلب 1268057

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