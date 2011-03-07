لایحه بودجه سال 90 رویکرد عمرانی و آبادانی دارد

علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 90 دولت گفت: بودجه امسال با سالهای گذشته تفاوت بسیاری ندارد و مواردی نیز مربوط به عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه کشور درباره صندوق توسعه ملی و تخصیص 20 درصد از فروش صادرات نفت و گاز برای امور زیر ساختی در این بودجه به چشم می خورد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال 90 توجه خوبی به بحث های عمرانی کرده است، افزود: افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی نشان دهنده آبادانی بیشتر در سال آینده است که در صورت تحقق اعتبارات گام بلندی در این زمینه در کشور برداشته می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت بودجه سال 90 را با رویکرد عمرانی و آبادانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: رویکرد دولت در بودجه نشان از رشد قابل توجه منابع درآمدی دارد که این حاصل اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها در کشور است.

ادیانی راد با اشاره به اینکه مشکلاتی نیز در بودجه سال 90 وجود دارد، افزود: در فرصتی مناسب تر این مشکلات را نیز به افکار عموم خواهم گفت.