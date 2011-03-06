به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش" تماشاچی محکوم به اعدام" صبح امروز یکشنبه 15 اسفند با حضور روح‌الله جعفری کارگردان، سیروس همتی و هدی ناصح بازیگران نمایش برگزار شد. این نشست قرار بود ساعت 11 صبح در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار شود که به دلیل بسته بودن در ورودی تالار و تاخیر در باز کردن در سالن، جعفری با دلگیری از مسئولان تئاتر شهر، ترجیح داد نشست خبری نمایش را به کافه "گودو" واقع در چهارراه ولیعصر منتقل کند.

در ابتدای این نشست جعفری با ابراز تاسف از همکاری نکردن مسئولان تئاتر شهر در برگزاری نشست این نمایش گفت: سال‌ها قبل با اعلام این مسئله که مجموعه تئاتر شهر نیاز به یک سالن کنفرانس دارد یکی از تالارهای نمایش آن خراب و تالار کنفرانسی به جای آن ساخته شد. اما متاسفانه بیشتر گروههای تئاتری نمی‌توانند نشست‌های رسانه‌ای خود را در آنجا برگزار کنند.

وی ادامه داد: چون گروههای تئاتری اهل گپ و گفت هستند نشست‌های خود را در سالن‌های نمایششان برگزار می‌کنند. اما با توجه به هماهنگی‌هایی که از چندین روز قبل انجام شده بود اجازه برگزاری نشست با بی برنامگی‌ از من گرفته شد. در طول این چند روز با بهانه‌های گوناگون به من اعلام کردند که نباید این نشست را برگزار کنیم. زمانی که امروز صبح به تئاتر شهر مراجعه کردیم به ما گفتند که هیچ هماهنگی انجام نشده و اگر می‌خواهید نشست برگزار کنید باید بعد از ظهر باشد.

جعفری ادامه داد: من متوجه نمی‌شوم چرا دوستانی که در تئاتر شهر و بیرون از این مجموعه هستند زیاد موافق برقراری دیالوگ و ارتباط گروههای نمایشی با اصحاب رسانه نیستند. ما قرار نیست حرف پیچیده‌ای بزنیم. تنها می‌خواهیم درباره کم و کیف کار صحبت کرده و فضا را برای دیدن نمایش شفاف‌تر و قابل‌درک‌تر کنیم. خوشبختانه با توجه به استقبال منتقدین و مخاطبان به نظر می‌رسد تماشاگران به ما اعتماد و با نمایش ارتباط خوبی برقرار کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: من به عنوان سرپرست گروه تئاتر" گیتی" از حضور همه افراد سیاسی و غیر سیاسی و با هر دیدگاهی در این نمایش استقبال می‌کنم. اگر بین گروههای تئاتری و همه کسانی که فعالیت‌های مختلف هنری انجام می‌دهند فضای تعامل و گفتگو به وجود نیاید نمی‌توانیم به یک فضای بالنده دست یابیم.

جعفری درباره علت انتخاب این نمایشنامه گفت: پس از اینکه گروه تئاتر "گیتی" نمایش "اسب‌های پشت پنجره" اثر ویسنی یک را روی صحنه برد و با بازتاب بسیار خوبی مواجه شد تصمیم بر این گرفتیم که برای کار بعدی نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" را اجرا کنیم. من علاقه‌ بسیاری به ویسنی یک دارم و بعد از آشنایی با تینوش نظم‌جو مترجم آثار این نویسنده که در واقع معرف او در کشور ایران است و همچنین مطالعه نمایشنامه‌های دیگر ویسنی یک متوجه شدم که آثار او بسیار جهان شمول هستند و فکر کردم که می توانم با نمایش آثار این نویسنده ادای دینی به نمایشنامه‌هایی که او نوشته است، بکنم.

وی درباره ممیزی‌هایی که به این نمایش وارد شده است گفت: در زمان بازخوانی سه گروه بازخوان این نمایش را ارزیابی کردند و گفتند که در زمان اجرا نیز این نمایش باید دوباره مورد بازبینی قرار گیرد. کار بازبین‌ها باید به شیوه اجرایی در نمایش کمک کند و اگر فکری در سر دارند برای بهتر اجرا شدن اثر نمایشی به گروه القا شود، نه اینکه نظراتشان را به نمایش اعمال کنند. گرفتن مجوز متن این نمایش با اما و اگرهای فراوانی همراه بود.

وی ادامه داد: با توجه به این سختی‌ها جهان شمول بودن فکری که در متن نمایشنامه پخش شده یکی از دلایل اصلی انتخاب این متن بوده است. این نمایش ماحصل یک کار گروهی است. در یک اثر نمایشی اگر از خلاقیت و فکر همه بچه‌های گروه استفاده نشود کار به درستی پیش نمی‌رود. از ابتدا این نگاه وجود داشت که ما کار آسانی را در پیش نخواهیم داشت اما خوشحالم که تا امروز این نمایش با همه سختی‌هایش روی صحنه رفته است.

جعفری درباره بازبینی‌های متعددی که این نمایش داشته است، گفت: فقط در یکی از بازبینی‌هایی که انجام شد نمایش ما 41 مورد اصلاحیه دریافت کرده است. حتی صحنه آخر نمایش نیز مورد ممیزی قرار گرفت و قرار شد که حذف شود. با شخصینت کافه‌چی با بازی الهام کردا نیز ممیزی داده شد و گفتند که این شخصیت طنازانه رفتار می‌کند. اما با صحبت‌هایی که انجام دادیم این صحنه با تغییراتی اجرا شد.

وی افزود: آقای مسافر آستانه رئیس مرکز هنرهای نمایشی با نگاه بازی که داشتند کمک فراوانی به اجرای این نمایش کردند. همچنین باید از محمد حیدری دبیر جشنواره تئاتر فجر تشکر کنم، اگر تلاش او نبود این نمایش در جشنواره اجرا نمی‌شد. فکر می‌کنم ممیزی‌ها باید در راستای هرچه بهتر انجام شدن نمایش باشد و بیشتر به حل مسایل بپردازد.

هدی ناصح بازیگر این نمایش در ادامه عنوان کرد: من در طول دوره بازیگری‌ام تا به حال به این اندازه مورد بازبینی قرار نگرفته بودم. این نمایش تا به حال پنج بار بازبینی شده است. در اجرای آخر من به عنوان بازیگر با مشکلات بسیاری روبرو شدم و چند روز طول کشید تا بتوانم به شور و شوق اجرای جشنواره دست پیدا کنم. زمان اجرا همیشه این حس را دارم که یک بازبین در میان تماشاگران نشسته و ما را نگاه می‌کند. با این تفاسیر حواس ما همیشه از بازی پرت می‌شود و بیشتر به حاشیه‌ها توجه می‌کنیم. امیدوارم دیگر در چنین شرایطی قرار نگیرم.

سیروس همتی یکی دیگر از بازیگران نمایش که نقش قاضی را بر عهده دارد گفت: من در زمان بازبینی همان قدر انرژی می‌گذارم که در زمان اجرای عمومی. همیشه همان کاری را می‌کنم که برای تماشاگر عادی انجام می‌دهم و نگران این مسئله نیستم که عده‌ای بازبین در حال تماشای ما هستند. اگر هر روز هم بازبین‌ها محترم به دیدن نمایش بیایند من مشکلی ندارم اما حضور زیاد آنها باعث کمرنگ شدن اعتبارشان می‌شود. این عدم اطمینان نسبت به هنرمندان بعد از این همه سال باید کمرنگ شده باشد.

جعفری در ادامه درباره قراردادی که مرکز هنرهای نمایشی با گروه بسته است، گفت: رویکرد وعملکرد فضای هنرهای نمایشی ما سازنده نیست. بودجه‌ها بسیار اندک است و اختصاص آنها به هنرمندان هم مختصر و با اما و اگر همراه است. نمایش ما هنوز قراردادی امضا نکرده است. صحبت‌های اولیه انجام شده اما هنوز قراردادی امضا نشده است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه از آنجایی که قرارداد تیپ در کشور ما با مشکل روبرو است سیروس همتی را با 20 سال سابقه کار در حوزه‌های مختلف نمایشی با عنوان هنرمند درجه اول به حساب نمی‌آورند. ارزش گذاری انسانها در این شورا کاملاً تفسیر به رای است و قانون‌های نانوشته‌ای وجود دارد. بنابراین هنرمند نمی‌تواند از حقوق اصلی خود دفاع کند. نه تنها با گروه ما بلکه با همه گروه‌های دیگر نمایشی نیز برخورد سلیقه‌ای می‌شود.

در پایان این نشست وحید لک مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر که از ابتدا در آنجا حضور داشت گفت: ای کاش حرف‌هایی که در این جلسه گفته شد بیشتر حول محور خود نمایش بود نه اینکه به حاشیه‌ها توجه شود. مسئله هماهنگ نشدن سالن برای برگزاری نشست یک مشکل اداری بوده و به دلیل اعلام نکردن زمان دقیق برنامه از طرف آقای جعفری به وجود آمده است. بعد از 10 دقیقه این مشکل برطرف شد اما ایشان حاضر نشدند در تئاتر شهر جلسه مطبوعاتی نمایششان را برگزار کنند.