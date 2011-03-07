فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقیبان اصلی تیم فوتبال بانوان کشورمان تیم های اردن و بحرین هستند که در سالهای اخیر مقابل این دو تیم نتایج خوبی کسب نکردیم ولی امیدواریم در مسابقات مقدماتی المپیک بتوانیم نتایج ضعیف گذشته را جبران کنیم و این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

شجاعی تصریح کرد: تیم فوتبال بانوان ایران با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان در این مسابقات شرکت خواهد کرد و اگر بتوانیم مقابل تیم بحرین پیروز شویم صعود از این گروه دور از دسترس تیم کشورمان نیست.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه شرایط آماده سازی تیم فوتبال بانوان چندان مطلوب نبود و تمرینات این تیم مدتی دچار وقفه شد اظهار داشت: متاسفانه تا همین اواخر وضعیت اعزام تیم بانوان به مسابقات مقدماتی المپیک به دلیل اختنلافاتی که بین مسئولان فدراسیون و کمیته ملی المپیک وجود داشت، مشخص نبود و همین امر باعث شد تا تمرینات این تیم مدتی دچار وقفه شود و مربیان شناخت کافی از بازیکنان نداشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: با وجود تمامی مشکلات بسیار امیدواریم تا تیم فوتبال بانوان به عنوان یکی از تیم های برتر این گروه راهی مرحله بعد شود هرچند رقابت اصلی برای صعود به المپیک بین تیم های قدرتمند شرق آسیاست.

تیم فوتبال بانوان کشورمان درمرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک لندن که به میزبانی اردن برگزارخواهد شد با تیم‌های اردن، بحرین و فلسطین همگروه است و در نخستین دیدار روز 17 اسفند به مصاف تیم فلسطین خواهد رفت. از این گروه یک تیم به مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن صعود می کند.