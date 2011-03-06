13 اثر پویانمایی به بخش مسابقه جشنواره کیش راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن‌های "رستم و اسفندیار" علیرضا کاویان راد، "کشاورز و روبات" عبدالله علیمراد، "گرگ و میش" محمدعلی سلیمان‌زاده، "مرد جوان و خیاط حیله‌گر" راشین خیریه، "همیشه فارس" وحید گلستان، "سبزه‌ها دوباره می‌رویند" آرش پورنامداریان، "سر و پند" نجمه بهنام‌نیا، "ققنوس" مهبد بذرافشان، "مثل اینکه می‌خندد" سپهر علی محمدلو، "در امواج سند" کیارش جاهدپارسا، "گوبی و دوستان" مجید سلیمی، "جزیره، جزیره خیال" احمد داوری و "بهمنیار" محمدمهدی خداکرمی از فیلم‌های راه یافته به بخش پویانمایی جشنواره فیلم کیش هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهار تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 در جزیره کیش برگزار می‌شود.