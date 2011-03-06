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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

13 اثر پویانمایی به بخش مسابقه جشنواره کیش راه یافت

13 اثر پویانمایی به بخش مسابقه جشنواره کیش راه یافت

13 اثر پویانمایی در بخش مسابقه پویانمایی جشنواره کیش که اردیبهشت‌ماه 90 برگزار می‌شود، روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن‌های "رستم و اسفندیار" علیرضا کاویان راد، "کشاورز و روبات" عبدالله علیمراد، "گرگ و میش" محمدعلی سلیمان‌زاده، "مرد جوان و خیاط حیله‌گر" راشین خیریه، "همیشه فارس" وحید گلستان، "سبزه‌ها دوباره می‌رویند" آرش پورنامداریان، "سر و پند" نجمه بهنام‌نیا، "ققنوس" مهبد بذرافشان، "مثل اینکه می‌خندد" سپهر علی محمدلو، "در امواج سند" کیارش جاهدپارسا، "گوبی و دوستان" مجید سلیمی، "جزیره، جزیره خیال" احمد داوری و "بهمنیار" محمدمهدی خداکرمی از فیلم‌های راه یافته به بخش پویانمایی جشنواره فیلم کیش هستند. 

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهار تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 در جزیره کیش برگزار می‌شود.

کد مطلب 1268063

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