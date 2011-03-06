علی اکبر طهماسبی در حاشیه پیکارهای سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که از روز شنبه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان شهر مقدس قم با حضورکشتیگیران داخلی و خارجی آغاز میشود در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: برای این دور از مسابقات داوران برتر انتخاب شدهاند و تا کنون در قضاوتهای کشتی هیچگونه مشکلی پیش نیامده است.
وی اظهار داشت: در این پیکارها 28 داور بین المللی داخلی و خارجی حضور دارند که هشت داور آن از کشورهای عراق، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، ترکیه و روسیه و 20 داور از ایران حضور دارند که بیشتر آنها داوران المپیکی و درجه یک و دو هستند.
رئیس کمیته داوران کشتی جام یادگار امام با اشاره به اینکه در هر مسابقات بین المللی باید سه داور از سه کشور متفاوت به عنوان هئیت داوران حضور داشته باشند بیان داشت: در این پیکارها نیز بنده به همراه کور آیکرن و کچکور کولماتوف نماینده فیلا، از هئیتهای ژوی این رقابتها هستیم.
آقایان بهمن طالبی از تهران داور المپیکی، محمدحسین تام از خراسان رضوی، سید علی گرمرودی از اردبیل، محمود صیاد، محمد ربیعپور، موسی بابابی و رمضانعلی رمضاننژاد از مازندران، علی زارعشریف از اصفهان، محمدرضا عطایی از آذربایجان شرقی، سیدمحمد افتخاریان از البرز، نادر زمانی از گیلان، مهدی فخرالدینی از کرمان، عباس شجاعی از فارس، منصور کیانی از کرمانشاه، محمد جعفری از کردستان، ولیاله شربتی از گلستان، غلامحسین مرتضوی از خوزستان، سعید عباسی از قم، بابک امجدیان، محمد عادلپور، علی دولتخواه، محمود وادی شکیر، لوان پرویلشی، هاروتیونیان گوری، صبا اهی یال، گلدیو آمانگلدیو، سادی گولی یو و غلام هاضم علی از جمله جام یادگار امام قم را قضاوت میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته داوران کشتی جام یادگار امام تعداد داوران این رقابتها را 28 نفر عنوان کرد و گفت: تمام این افراد با تمام مقررات روز فیلا آشنا هستند و هیچ مشکلی در قضاوتهای خود ندارند.
علی اکبر طهماسبی در حاشیه پیکارهای سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که از روز شنبه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان شهر مقدس قم با حضورکشتیگیران داخلی و خارجی آغاز میشود در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: برای این دور از مسابقات داوران برتر انتخاب شدهاند و تا کنون در قضاوتهای کشتی هیچگونه مشکلی پیش نیامده است.
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