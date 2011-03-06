عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد نیستم/ باید در قیامت جوابگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سالروز تاسیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با حضور محمد علی منفرد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد و حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سالن معاونت سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.

حسینی در حاشیه این نشست و در پاسخ به خبرنگاران درباره فعالیت‌های وزارت ارشاد و گلایه‌های موجود گفت:‌ از برگزاری باشکوه جشنواره‌ها و فعالیت های فرهنگی سخن گفتیم اما این به این معنا نیست که این فعالیت‌ها ضعف ندارند و عاری از اشکال هستند. نکته این است که گاهی درباره این برنامه‌ها اغراق می‌شود یا مطالب غیر واقع نقل می‌شود. به عنوان مثال من شخصا در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر حضور داشتم و مسائل را زیر نظر داشتم اما می‌بینیم که سایتی مطلبی منتشر می‌کند که در این برنامه عده‌ای همدیگر را در آغوش کشیده یا همدیگر را بوسیده‌اند و برخی از دوستان اصولگرا و ارزشی ما نیز این مطالب را در رسانه‌شان نقل می‌کنند بدون این که تحقیقی درباره صحت آن بکنند.

باید روز قیامت جوابگو باشند

وی گفت: مطالب غیر واقع به وفور تولید شده و برای علما در قم ارسال می‌شود. آن طور که مشهود است برخی تعهد دارند تا در جامعه مذهبی و دینی کشور نگرانی به وجود بیاورند. ما همیشه سعی کردیم در چارچوب موازین حرکت کنیم و همه فعالیت‌هایمان هم کامل نیست اما این انصاف نیست که عده‌ای یکباره همه فعالیت‌های ارشاد را ضد دینی عنوان کنند و این افراد باید روز قیامت جوابگو باشند. روزی نیست که خبری علیه وزارت ارشاد جلع نشود. دیروز یک سایت خبری با عنوان " نامه شیمون پرز"‌به وزیر ارشاد" منتشر کرده بود. برای بعضی افراد یک جو انصاف هم خوب است.

وزیر ارشاد درباره رونق فعالیت کتابخانه‌های مساجد گفت: کتابخانه‌های مساجد پررونق هستند و علاوه بر کتاب‌های دیگر، به عرضه کتاب‌های کمک درسی نیز می‌پردازند. یکی از دغدغه‌های ما این است که جوان اهل مسجد و نماز وارد کارهای فرهنگی شود و به تولید آثار فاخر بپردازد. با این رویه نگرانی‌های موجود کمتر خواهد شد چون اگر هنرمندی عمیقا با آموزه‌های دینی آشنا باشد، کمتر شاهد مسائل انحرافی خواهیم بود.

عضو شورای انقلاب فرهنگی درباره پیوند میان وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور گفت: جوانب فرهنگی هر پروژه‌ای که در کشور احداث و راه‌اندازی می‌شود، باید مورد نظر قرار داشته باشد. در بحث مد و لباس دیروز از 50 طرح که از میان 500 طرح انتخاب شده بود، رونمایی شد. در چنین فعالیت‌هایی نیاز زیادی به تعامل میان وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌ها احساس می‌شود. رسانه‌ها نیز یاری برسانند تا به عنوان مثال در بحث لباس محتاج طرح‌های چینی و دیگر کشورها نباشیم.

وی افزود: آخر هفته نیز نمایشگاهی متناسب با موازین شرعی و اخلاقی برگزار می‌شود و سال آینده بنیاد ملی مد و لباس را به بهره‌برداری می‌رسانیم چون یک موسسه باید مکفل این فعالیت‌ها باشد.

حسینی درباره جزئیات راه‌اندازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفت: فعالیت‌های پیش از برگزاری نمایشگاه از چند ماه پیش آغاز شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است. در حال حاضر مکان دیگری جز مصلی را برای برگزاری نمایشگاه در نظر نداریم. امسال در تمام استان‌های کشور نمایشگاه‌های کتاب داشتیم که در طول تاریخ چنین چیزی وجود نداشته است. سال گذشته نمایشگاه‌های کتاب در نیمی از استان‌های کشور برگزار شدند که امسال این طرح امسال در تمام استان‌ها اجرا شد.

وی افزود: نمایشگاه کتاب "یاد یار مهربان" نیز در 5 استان کشور برگزار شد. همه این فعالیت‌ها برای این است که بار برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب کمتر شود چون پذیرایی از 5 میلیون نفر در یک نمایشگاه کار بسیار سختی است.

اعضای هیئت نظارت بر کتاب در حال انتخاب شدن هستند

وزیر ارشاد درباره انتخاب اعضای هیئت نظارت بر کتاب نیز گفت: 5 نفر برای نظارت بر کتاب‌های کودک و نوجوان معرفی می‌شوند و 5 نفر نیز برای بررسی کتاب‌های گروه بزرگسال انتخاب می‌شوند. این طرح مصوب شورای انقلاب فرهنگی است و طی صحبت‌هایی که امروز با مسئولان شورا داشتم، خواستم تا اعضای شورا تا پایان سال مشخص شوند. چون با تاخیری که به وجود آمده است و اهمیت مساله نظارت بر کتاب، نیاز است تا اعضای هیئت نظارت سریعا کار خود را آغاز کنند. اما اجازه بدهید نام کسی را در این جلسه نبرم چون قبل از قطعی شدن نتیجه بردن اسامی کار صحیحی نیست.

یارانه مطبوعات طبق ابلاغیه هیئت دولت به نشریات اختصاص می‌یابد

عضو شورای انقلاب فرهنگی درباره اختصاص یارانه مشخص به نشریات و مطبوعات گفت: ابلاغیه و آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوع در هیئت دولت است که موارد جزئی در آن مشخص است. یارانه هر نشریه، فصلنامه، روزنامه، خبرگزاری و دیگر رسانه ها به طور مشخص در این ابلاغیه‌ها آمده است. کارشناسان این ابلاغیه را بررسی می‌کنند و ارقام به رسانه‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد. همه نشریات علاقه‌مند هستند تا مبلغ یارانه‌شان افزوده شود ولی اعتبارات ما هم محدود است و هر روز بر تعداد نشریات اضافه می‌شود.

وی افزود: نشریات قبل از گرفتن مجوز انتشار تعهد می‌دهند که پس از گرفتن مجوز درخواستی نداشته باشند، اما به محض اعطای مجوز انتشار مرتب درخواست مساعده می‌کنند. نشریات باید محدودیت‌های ما را در نظر بگیرند. امیدواریم نمایندگان مجلس میزان اعتبارات این بخش را افزایش دهند.

حسینی درباره حوادث اخیر منطقه گفت: خوشبختانه موج بیداری اسلامی باعث چنین حرکت‌های مردمی در منطقه شده است. مردم کشورهای اسلامی متوجه شده‌اند که با رفتن یک حاکم و آمدن دوستانش بر سر کار مشکلات حل نمی‌شود. تلاش آمریکا برای کنترل این مسائل نیز دست و پا زدن بی‌جاست. در این میان برخی شبکه‌های عربی فعالیت رسانه‌ای خود را به درستی انجام دادند و برخی دیگر به شایعه‌پراکنی و پخش تحلیل‌های نادرست علیه جمهوری اسلامی پرداختند.

وزیر ارشاد در زمینه امنیت شغلی هنرمندان گفت: رونق در فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود بیانگر امنیت شغلی است. تخلفاتی در این زمینه انجام می‌شود که به آن‌ها رسیدگی می‌شود اما با به وجود آمدن برخی مسائل این چنینی عده‌ای در سطح کشور جنجال ایجاد می‌کنند. امنیت شغلی از دو منظر قابل بررسی است اول حمایت مالی و اعتباری و دوم اجرا و برنامه‌هاست که در صورت رعایت ضوابط و قوانین مشکلی در این زمینه پیش نخواهد آمد. امسال 95 فیلم سینمایی تولید شد که نشانگر تامین امنیت شغلی دست‌اندرکاران این عرصه است.

ارتباط خوبی میان ناشران و ارشاد وجود دارد

وی درباره نارضایتی برخی ناشران از روند اعطای مجوز انتشارکتاب گفت: در مجموع رضایت نسبی ناشران و نویسندگان را داریم. این حرف را از این جهت می‌گویم که تعامل و ارتباط خوبی میان ارشاد و نویسندگان و ناشران وجود دارد. اگردر چند مورد کتاب‌ها دارای مشکل باشند نباید این موضوع را به حساب همه کتاب‌ها گذاشت. شاید کتابی با معیارهای فرهنگی غرب متناسب باشد اما با فرهنگ ایرانی همخوانی نداشته باشد. بنابراین باید اصلاح شود و این اصلاح در همه نقاط دنیا متداول است. جالب است که نویسندگانی که از مجوز نگرفتن کتابشان گلایه می‌کنند به مجوز گرفتن برخی کتاب‌های دیگر انتقاد می‌کنند که آن کتاب ضد ملی است و نباید منتشر شود.

حسینی درباره بیمه تکمیلی خبرنگاران گفت: خبرنگاران می‌توانند با پرداخت 45 هزار تومان تا سقف 150 میلیون ریال بیمه تکمیلی شوند. هر کدام از خبرنگاران هم که تا به حال اقدام نکرده‌اند می‌توانند بعد از برنامه به مسئولان این مساله مراجعه کنند.

وزیر ارشاد درباره تبدیل معاونت سینمایی ارشاد به سازمان سینمایی گفت: این طرح در حال تصویب است و سال آینده محقق می‌شود.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد نیستم

وی درباره شایعه حضورش در هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: این قضیه صحت ندارد. من همچنان در حال خدمت در وزرات ارشاد خواهم بود.