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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تهران تا سال 92 به 120 ایستگاه آتش نشانی مجهز می شود

تهران تا سال 92 به 120 ایستگاه آتش نشانی مجهز می شود

رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران از پایان ساخت پایگاههای آتش نشانی در شهر تهران تا پایان سال 92 خبر داد و افزود: تهران به 120 پایگاه آتش نشانی نیاز دارد که تا پایان 92 تکمیل می شود.

محمدرضا حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس نظرسنجیها 61 درصد مردم تعداد ایستگاههای آتش نشانی را کافی نمی دانند گفت: تا پایان سال 92 تعداد ایستگاههای آتش نشانی شهر تهران از 94 ایستگاه به 120 ایستگاه افزایش می یابد.

وی افزود: در سالهای 84 و 85 چهار ایستگاه، سال 86 دو ایستگاه، سال 87، 6ایستگاه و سال 88 هشت ایستگاه در مناطق مختلف تهران ساخته شد و از سوی دیگر 12 ایستگاه نیز در مکانهای جدید ساخته و جایگزین ایستگاههای قدیمی شده است.

مدیرعامل سازمان خدمات آتش نشانی تهران اظهار داشت: 38 ایستگاه از سال 84 تا پایان سال 88 به ایستگاههای فعال سازمان آتش‌نشانی اضافه شده که به طور متوسط در هر سال تعداد 9 ایستگاه افزوده شده است که با استناد به کارهای کارشناسی شده تعداد 120 ایستگاه آتش نشانی برای شهر تهران کافی است. 

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت کشور با همکاری صنایع خودروسازی خبر ازساخت و تحویل خودروهای بومی آتش نشانی داده اند گفت: تا کنون وزارت کشور به آتش نشانی تهران کمکی نکرده است.

کد مطلب 1268072

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