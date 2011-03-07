تهران تا سال 92 به 120 ایستگاه آتش نشانی مجهز می شود

محمدرضا حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس نظرسنجیها 61 درصد مردم تعداد ایستگاههای آتش نشانی را کافی نمی دانند گفت: تا پایان سال 92 تعداد ایستگاههای آتش نشانی شهر تهران از 94 ایستگاه به 120 ایستگاه افزایش می یابد.



وی افزود: در سالهای 84 و 85 چهار ایستگاه، سال 86 دو ایستگاه، سال 87، 6ایستگاه و سال 88 هشت ایستگاه در مناطق مختلف تهران ساخته شد و از سوی دیگر 12 ایستگاه نیز در مکانهای جدید ساخته و جایگزین ایستگاههای قدیمی شده است.



مدیرعامل سازمان خدمات آتش نشانی تهران اظهار داشت: 38 ایستگاه از سال 84 تا پایان سال 88 به ایستگاههای فعال سازمان آتش‌نشانی اضافه شده که به طور متوسط در هر سال تعداد 9 ایستگاه افزوده شده است که با استناد به کارهای کارشناسی شده تعداد 120 ایستگاه آتش نشانی برای شهر تهران کافی است.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت کشور با همکاری صنایع خودروسازی خبر ازساخت و تحویل خودروهای بومی آتش نشانی داده اند گفت: تا کنون وزارت کشور به آتش نشانی تهران کمکی نکرده است.