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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

توزیع پیکهای نوروزی دانش آموزان از هفته آینده آغاز می شود

توزیع پیکهای نوروزی دانش آموزان از هفته آینده آغاز می شود

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از توزیع پیک‌های نوروزی دانش‌آموزان دبستانی از هفته آینده در تمام استانها خبر داد.

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته پیک‌های نوروزی دانش‌آموزان ابتدایی به دو شیوه "متمرکز " و "غیرمتمرکز " در استانهای کشور بر اساس سیاستهای کلی ابلاغ شده طراحی و تدوین شده است و براساس زمان بندی های صورت گرفته تا هفته آخر اسفند ماه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. 

وی با بیان اینکه تمام دانش آموزان دوره ابتدایی پیک نوروزی دریافت می کنند گفت: هدف از ارائه پیک نوروزی به دانش آموزان یادآوری مطالب درسی تدریس شده در 6 ماه ابتدایی سال به دانش آموز است تا فاصله 13 روز تعطیلی ها آسیبی به یادگیریهای آنها وارد نکند و پس از عید نوروز معلمان را در امر آموزش دچار مشکل نکند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: علت اینکه دیگر پیکهای نوروزی به شکل متمرکز تدوین نمی شود این است که استانها بتوانند براساس نیازهای خود مسائل آموزشی را تهیه کرده و به دانش آموزان ارائه دهند.

کد مطلب 1268073

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