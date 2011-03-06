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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

14 هکتار از اراضی آبدانان به کشت گل نرگس اختصاص یافت

14 هکتار از اراضی آبدانان به کشت گل نرگس اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: 14 هکتار از اراضی شهرستان آبدانان به کشت گل نرگس اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: برداشت گل نرگس در شهرستان آبدانان آغاز شده است.

وی بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی کارشناسان از سطح 14 هکتار اراضی زیر کشت گل نرگس، در مجموع 840 هزار شاخه گل نرگس در آبدانان برداشت شود.

شهبازی گفت: ارزش اقتصادی این میزان گل نرگس تولید شده در شهرستان در حال توسعه آبدانان 840 میلیون ریال برآورد شده است.

وی  تصریح کرد: در مجموع 20 بهره ‌بردار آبدانانی در عملیات کاشت و برداشت گل نرگس در این شهرستان فعالیت مستمر دارند.

استان ایلام در مجموع دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.
 

کد مطلب 1268076

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