14 هکتار از اراضی آبدانان به کشت گل نرگس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: برداشت گل نرگس در شهرستان آبدانان آغاز شده است.
وی بیان کرد: بر اساس پیشبینی کارشناسان از سطح 14 هکتار اراضی زیر کشت گل نرگس، در مجموع 840 هزار شاخه گل نرگس در آبدانان برداشت شود.
شهبازی گفت: ارزش اقتصادی این میزان گل نرگس تولید شده در شهرستان در حال توسعه آبدانان 840 میلیون ریال برآورد شده است.
وی تصریح کرد: در مجموع 20 بهره بردار آبدانانی در عملیات کاشت و برداشت گل نرگس در این شهرستان فعالیت مستمر دارند.
استان ایلام در مجموع دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.
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