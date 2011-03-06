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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

صادرات غیر نفتی خراسان شمالی 13 درصد رشد یافت

صادرات غیر نفتی خراسان شمالی 13 درصد رشد یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی گفت: امسال میزان صادرات غیرنفتی استان به نسبت پارسال رشد 13 درصدی داشته است.

حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: باید این ظرفیتها شناسایی و برای بهره مندی از آن برای رشد اقتصادی این استان برنامه ریزی کرد.

وی در همین رابطه از تدوین سند توسعه اقتصادی در خراسان شمالی خبر داد و تصریح کرد: سند توسعه اقتصادی برای بهره گیری از ظرفیت بخشهای کشاورزی، صنعتی، خدماتی و گردشگری تدوین می شود.

معاون استاندار خراسان شمالی افزود: در این سند قابلیتهای اقتصادی استان خراسان شمالی در بخشهای کشاورزی، شهرکهای صنعتی و بازرگانی مورد مطالعه قرار می گیرد.   

قلی زاده هدف از تدوین سند اقتصادی در این استان را ارتقای سطح درآمد و کسب و کار مردم، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه صادرات غیر نفتی و عنوان کرد.

این مسئول برنامه ریزی در استان خراسان شمالی صنعت گردشگری را به عنوان یک مزیت اقتصادی برشمرد و گفت: باید از تمام ظرفیتها برای جذب مسافر و گردشگر داخلی و حتی خارجی استفاده کرد.
 
وی اطلاع رسانی جاذبه های استان به مسافران داخلی و خارجی و ایجاد بازارچه های صنایع دستی را از راهکارهای مناسب برای معرفی قابلیتهای گردشگری استان برشمرد.
 
وی ایجاد واحدهای صنعتی کوچک را از قابلیتهای خراسان شمالی برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون خراسان شمالی دارای 14 شهرک و نواحی صنعتی با 470 میلیارد ریال سرمایه گذاری است.

وی افزود: از 482 هکتار اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان 21 درصد آن به میزان 110هکتار واگذار شده است.
کد مطلب 1268077

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