محدود کردن کمیته امداد در ساختار اداری نادرست است

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، احمد علیرضابیگی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با بیان این که تفکر نهادی و خارج از ضوابط اداری در کمیته امداد حاکم است افزود: در فعالیت‌های نهادی بنا بر اعتماد و خودباوری است و این ظرفیتی است که موجب می‌شود سرمایه‌ها در محل مناسب خود هزینه شود.

وی روحیه نهادی را برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: اگر کمیته امداد را فقط در ساختار اداری ببینیم دچار اشتباه شده و از ظرفیت بالای آن محروم می‌شویم.

بیگی با تاکید بر تقویت بر روحیه نهادی در کمیته امداد تصریح کرد: مهم‌ترین عامل برای موفقیت کمیته امداد جلب اعتماد مردم است و کمترین اقدامی در خلاف آن به سرعت بی‌اعتمادی را گسترش می‌دهد.

وی با اظهار این که کمیته امداد توانسته اعتماد مردم را در سطح بالایی جلب کند، گفت: کارکنان کمیته امداد جزو خالص‌ترین کارگزاران نظام هستند که بدون کمترین چشمداشتی خدمت می‌کنند.

استاندار آذربایجان شرقی به نقش اندیشه‌های پاک و خیرخواهانه در تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: کمیته امداد جزو اولین نهادهایی بود که به حسب نیازی که امام راحل (ره) احساس می‌کردند تشکیل شد و به همین واسطه بنای تحصیل رضایت الهی در این نهاد بیشتر از نهادهای دیگر مهیاست.

وی سیاست دولت در توجه بیشتر به توده‌های محروم را موجب ایجاد فرصت‌های جدید خدمت برای کمیته امداد عنوان کرد و افزود: علی‌رغم سختی‌هایی که وظیفه کمیته امداد دارد لکن به واسطه همراهی دولت و بخش‌های حکومتی، سهولت کار در این نهاد بیشتر شده است.

بیگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نماد بارز این مدعا دانست و گفت: اگر خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد از نظر معیشت تامین باشند فعالیت‌ها بیشتر به سمت توانمندسازی پیش می‌رود که این امر با هدفمندی یارانه‌ها ممکن شده است.

وی با بیان این که در گذشته بخش کوچکی از جامعه از ثروت‌های ملی بیشترین استفاده را می‌کردند و اکثریت مردم بهره کمی از آن داشتند، اظهار داشت: بدیهی‌ترین اثر هدفمندی یارانه‌ها وارونه کردن این روند بود و اکنون اکثریت جامعه به طور عادلانه از ثروت‌های ملی بهره‌مند می‌شوند.

بیگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، توزیع سهام عدالت و توسعه نظام تامین اجتماعی را از سیاست‌های دولت برای برقراری عدالت اجتماعی خواند و یادآور شد: نظام تامین اجتماعی در حال حاضر به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و میزان بهره‌مندی اقشار جامعه از مزایای آن متفاوت است.

وی اضافه کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که بهره‌مندی افراد از نظام تامین اجتماعی در یک سطح باشد و این دستاورد با ارزش در آینده نزدیک اتفاق می‌افتد.

استاندار آذربایجان شرقی با اظهار خوش‌بینی نسبت به آینده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: با اقدامات دولت به ویژه در بخش تامین اجتماعی فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌شود تا کمیته امداد به نقطه‌ای برسد که خانواده‌های تحت پوشش آن نیازمند حمایت کمیته امداد نباشند.

وی روزمرگی در فعالیت‌های کمیته امداد را آسیب این مجموعه توصیف کرد و گفت: فعالیت‌های کمیته امداد باید با روح دلسوزی انجام گیرد تا اثربخشی آن‌ها بیشتر باشد.

وی با تقدیر از فعالیت‌های کمیته امداد استان و تلاش مدیران و کارکنان این نهاد گفت: کمیته امداد و کارکنان آن با آسیب‌های اجتماعی مواجه‌اند که می‌تواند در زندگی شخصی و روحیات آنها هم تاثیرگذار است؛ لذا تلاش آنها شایسته قدردانی است.