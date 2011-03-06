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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

آکادمی ژیمناستیک در کشور ایجاد می شود

آکادمی ژیمناستیک در کشور ایجاد می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون ژیمناستیک از ایجاد آکادمی ژیمناستیک در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور در نشستی مسائل و مشکلات ژیمناستیک شهرستان مهران را بررسی کرد.

درویش زاده رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور هدف از برگزاری این نشست را بررسی امکانات - تجهیزات و نیازهای آموزشی اعم از دوره های مربیگری و داوری - ایجاد پایگاه های استعداد یابی و تربیت مدرس ژیمناستیک عنوان کرد.

وی گفت: شهرستان مهران با 150 ورزشکار نونهال و نوجوان در رشته ژیمناستیک استعدادهای خوبی برای پیشرفت در این رشته دارد .

رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور همچنین از ایجاد آکادمی ژیمناستیک در کشور با هدف دانش افزایی استانها در این رشته خبر داد و گفت: درصورت ایجاد این آکادمی در سال آینده همه مربیان و داوران برای ارتقاء سطح علم خود دوره های آموزشی ژیمناستیک را زیر نظر مربیان داخلی و خارجی فرا خواهند گرفت.

 

کد مطلب 1268086

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