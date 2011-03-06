نقش پررنگ مجلس در هدایت جامعه در مقابل فتنه/ تعامل مجلس با قوه اجرایی

علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به عملکرد ساختار اداری مجلس در معاونت های قوانین، نظارت و اجرا اظهارداشت: ما در سال گذشته که به نام اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد، باورمان این است که اقدامات موثر و بنیادی در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری انجام داده ایم.

وی ادامه داد: امسال هم که به نام همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شد تمام تلاش خود را برای انجام کارها و وظایف به شکل درست و مفید انجام دادیم.

افراشته تصریح کرد: در حوزه قانونگذاری که معاونت قوانین مسئولیت آن را برعهده دارد مجموعه نمایندگان درگیر فعالیت هستند و بسترسازی خوبی در حوزه اجرا برای این کار فراهم شده است.

رئیس سازمان اداری مجلس خاطرنشان کرد: تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها، برنامه پنج ساله پنجم و لوایح و طرحهای مهمی که در مجلس بررسی شد نتیجه یک تعامل جدی و موثر بدنه اجرایی مجلس با ارکان قانونگذاری مجلس است.

وی گفت: تمام حوزه ها باید کار خود را به خوبی انجام دهند تا فرصت مناسب برای اینکه نمایندگان در کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس فراهم شود.

افراشته ادامه داد: در حوزه نظارت، در این دوره ساختار منظمی ایجاد شده است و کارهای جدی نیز در حال شکل گیری است که با جذب نیروهای توانمندی که در حوزه کار نظارت در بخش های تعریف شده، کار نظارتی طبق آئین نامه داخلی مجلس و قانون شکل بگیرد.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه رسانه اشاره کرد و گفت: در این حوزه موفقیت های چشمگیری به دست آمده و اقدامات مجلس در گستره وسیع در سطح کشور از طریق هفته نامه های محلی و روزنامه های استانی منعکس شده است.

معاون اجرایی رئیس مجلس گفت: هدف ما از این اقدام ایجاد بستر رقابت برای هفته نامه های محلی و نشریات استانی بود. با قرارداری که با پر تیراژترین نشریات محلی استانها منعقد شد امروز فعالیت های هفتگی مجلس در بخش قانونگذاری و نظارت و مطالبات مردم از نمایندگان شان منعکس می شود.

افراشته افزود: به این شکل مردم در جریان سیر اتفاقات مجلس قرار می گیرند . یک تدبیر جدید دیگر ایجاد استودیو مجلس شورای اسلامی بود که به از مهمترین اقداماتش کار بر روی پروژه مبارزه با تحریکات فتنه گران بود.

وی گفت: ما در استودیو مجلس این امکان را فراهم کردیم که با همکاری صداو سیما نمایندگان در این محل حضور یابند و اظهارات و نقطه نظراتشان را درباره جریان فتنه بیان کنند. درنهایت هم موفق شدیم به عنوان یک قوه در کشور فضای هدایت افکار عمومی و همراهی همه ظرفیت های انقلاب پشت سر مقام معظم رهبری برای مقابله توطئه دشمن فراهم کنیم.

افراشته تاکید کرد: مجلس در حوزه قانون گذاری و در حوزه نظارت و تعامل با دستگاههای اجرایی سیر بسیار موفقی را طی کرده است و بستر کار را برای مدیران اجرایی کشور فراهم کرده ، هرجا تنگنایی بوده با تمام توان وارد میدان شده است.