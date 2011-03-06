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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

افراشته با مهر مطرح کرد:

نقش پررنگ مجلس در هدایت جامعه در مقابل فتنه/ تعامل مجلس با قوه اجرایی

نقش پررنگ مجلس در هدایت جامعه در مقابل فتنه/ تعامل مجلس با قوه اجرایی

معاون اجرای رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس در حوزه قانون گذاری و در حوزه نظارت و تعامل با دستگاههای اجرایی سیر بسیار موفقی را طی کرده است و بستر کار را برای مدیران اجرایی کشور فراهم کرده ، هرجا تنگنایی بوده با تمام توان وارد میدان شده است.

علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به عملکرد ساختار اداری مجلس در معاونت های قوانین، نظارت و اجرا اظهارداشت: ما در سال گذشته که به نام اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد، باورمان این است که اقدامات موثر و بنیادی در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری انجام داده ایم.

وی ادامه داد: امسال هم که به نام همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شد تمام تلاش خود را برای انجام کارها و وظایف به شکل درست و مفید انجام دادیم.
 
افراشته تصریح کرد: در حوزه قانونگذاری که معاونت قوانین مسئولیت آن را برعهده دارد مجموعه نمایندگان درگیر فعالیت هستند و بسترسازی خوبی در حوزه اجرا برای این کار فراهم شده است.
 
رئیس سازمان اداری مجلس خاطرنشان کرد: تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها، برنامه پنج ساله پنجم و لوایح و طرحهای مهمی که در مجلس بررسی شد نتیجه یک تعامل جدی و موثر بدنه اجرایی مجلس با ارکان قانونگذاری مجلس است.
 
وی گفت: تمام حوزه ها باید کار خود را به خوبی انجام دهند تا فرصت مناسب برای اینکه نمایندگان در کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس فراهم شود.
 
افراشته ادامه داد: در حوزه نظارت، در این دوره ساختار منظمی ایجاد شده است و کارهای جدی نیز در حال شکل گیری است که با جذب نیروهای توانمندی که در حوزه کار نظارت در بخش های تعریف شده، کار نظارتی طبق آئین نامه داخلی مجلس و قانون شکل بگیرد.
 
وی به اقدامات انجام شده در حوزه رسانه اشاره کرد و گفت: در این حوزه موفقیت های چشمگیری به دست آمده و اقدامات مجلس در گستره وسیع در سطح کشور از طریق هفته نامه های محلی و روزنامه های استانی منعکس شده است.
 
معاون اجرایی رئیس مجلس گفت: هدف ما از این اقدام ایجاد بستر رقابت برای هفته نامه های محلی و نشریات استانی بود. با قرارداری که با پر تیراژترین نشریات  محلی استانها منعقد شد امروز فعالیت های هفتگی مجلس در بخش قانونگذاری و نظارت و مطالبات مردم از نمایندگان شان منعکس می شود.
 
افراشته افزود: به این شکل مردم در جریان سیر اتفاقات مجلس قرار می گیرند . یک تدبیر جدید دیگر ایجاد استودیو مجلس شورای اسلامی بود که به از مهمترین اقداماتش کار بر روی پروژه مبارزه با تحریکات فتنه گران بود.
 
وی گفت: ما در استودیو مجلس این امکان را فراهم کردیم که با همکاری صداو سیما نمایندگان در این محل حضور یابند و اظهارات و نقطه نظراتشان را درباره جریان فتنه بیان کنند.  درنهایت هم موفق شدیم به عنوان یک قوه در کشور فضای هدایت افکار عمومی و همراهی همه ظرفیت های انقلاب پشت سر مقام معظم رهبری برای مقابله توطئه دشمن فراهم کنیم.
 
افراشته تاکید کرد: مجلس در حوزه قانون گذاری و در حوزه نظارت و تعامل با دستگاههای اجرایی سیر بسیار موفقی را طی کرده است و بستر کار را برای مدیران اجرایی کشور فراهم کرده ، هرجا تنگنایی بوده با تمام توان وارد میدان شده است.
کد مطلب 1268087

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