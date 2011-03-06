جنگلها پشتوانه کشاورزی گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان منابع طبیعی استان افزود: منابع طبیعی و بویژه جنگلها نقشی اساسی در زندگی ما انسانها دارند و همه باید روی مسائل منابع طبیعی خصوصا در بخش درختها و درختکاری بیشتر از حال حاضر کار کنیم.
آیت الله نورمفیدی افزود: جنگل بسیار ارزشمند است، زیراتصفیه خانه های خوبی هستند و هوا را تصفیه می کنند، سموم پراکنده شده در هوا را جذب می کنند و بجایش اکسیژن تحویل می دهند.
وی ادامه داد: خاک ماده ای بسیار ارزشمند است، همه چیز از خاک پیدا می شود،جنگل باعث می شود وقتی باران می بارد خاکها شسته نشود و از بین برود.
وی تصریح کرد: همیشه توصیه می کردم که اطراف زمینهای کشاورزی را درختکاری کنند چراکه منافع درختهای دور زمینهای کشاورزی بیشتر است.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان تاکید کرد:همه ما باید نسبت به درختکاری حساسیت داشته باشیم و آنرا زیاد کنیم، درختها را قطع نکنیم و همه خافظ و نگهبان آنها باشیم.
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