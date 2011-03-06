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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

جنگلها پشتوانه کشاورزی گلستان هستند

جنگلها پشتوانه کشاورزی گلستان هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: نمانیده ولی فقیه در گلستان با اشاره به اینکه جنگلها نشاط، سرسبزی و خرمی می آورد گفت: منطقه ما، منطقه ای کشاورزی است و این درختها پشتوانه کشاورزی هستند که باعث می شود کشاورزی شکل مناسبی به خود بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان منابع طبیعی استان افزود: منابع طبیعی و بویژه جنگلها نقشی اساسی در زندگی ما انسانها دارند و همه باید روی مسائل منابع طبیعی خصوصا در بخش درختها و درختکاری بیشتر از حال حاضر کار کنیم.
 
وی ادامه داد: وقتی جنگلها نباشند با بارش باران، سیل باعث تخریب می شود، ولی جنگلها شدت باران را می گیرند و باران ارام بر زمین می نشیند و جذب زمین می شود و در کانالهایی زیر زمینی چاهها، قنات ها و مخازن زیر زمینی را پر و تامین آب می کند.

آیت الله نورمفیدی افزود: جنگل بسیار ارزشمند است، زیراتصفیه خانه های خوبی هستند و هوا را تصفیه می کنند، سموم پراکنده شده در هوا را جذب می کنند و بجایش اکسیژن تحویل می دهند.
 
وی  ادامه داد: خاک ماده ای بسیار ارزشمند است، همه چیز از خاک پیدا می شود،جنگل باعث می شود وقتی باران می بارد خاکها شسته نشود و از بین برود.
 
وی تصریح  کرد: همیشه توصیه می کردم که اطراف زمینهای کشاورزی را درختکاری کنند چراکه منافع درختهای دور زمینهای کشاورزی بیشتر است.
 
نماینده ولی فقیه در استان گلستان تاکید کرد:همه ما باید نسبت به درختکاری  حساسیت داشته باشیم و آنرا زیاد کنیم، درختها را قطع نکنیم و همه خافظ و نگهبان آنها باشیم.
کد مطلب 1268090

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