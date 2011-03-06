جنگلها پشتوانه کشاورزی گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان منابع طبیعی استان افزود: منابع طبیعی و بویژه جنگلها نقشی اساسی در زندگی ما انسانها دارند و همه باید روی مسائل منابع طبیعی خصوصا در بخش درختها و درختکاری بیشتر از حال حاضر کار کنیم.

وی ادامه داد: وقتی جنگلها نباشند با بارش باران، سیل باعث تخریب می شود، ولی جنگلها شدت باران را می گیرند و باران ارام بر زمین می نشیند و جذب زمین می شود و در کانالهایی زیر زمینی چاهها، قنات ها و مخازن زیر زمینی را پر و تامین آب می کند.