گردنه های صعب العبوری را پشت سر گذاشته ایم/ سلاطین سقوط می کنند

حبیب الله عسگر اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه ایران در تحولات منطقه ای بیان داشت: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه یک جایگاه ویژه است اکنون ملت های به ستوه آمده از ستم استبداد داخلی و ظلم و تعدی استعمار خارجی، ملت ایران و انقلاب اسلامی را یک الگوی موفق و سازنده برای خود می بینند. بسیاری از رهبران مردمی کشورهای خاورمیانه از خداوند طلب می کنند یک انقلاب مردمی و اسلامی مثل انقلاب اسلامی ایران داشته باشند و یک رهبری شجاع و نیرومند و آگاه به زمان مثل امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای داشته باشند.

وی افزود: امروز ایران الهام بخش نهضت های رهایی بخش در جهان اسلام و جهان عرب است ملت مصر با اقتدا به ملت ایران توانست به یک استبداد 30 ساله پایان دهد و مبارک را وادار به فرار از کشور کند. مردم تونس قبل از مردم مصر دیکتاتور کشورشان را اخراج کردند. الان در یمن و الجزایر غوغاست در مراکش، لیبی و اردن التهاب وجود دارد. به نظر می رسد سلاطین و روسای جمهور تحمیلی کشورهای وابسته به غرب در منطقه یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: ملت ایران با فداکاری و جانفشانی و رهبری نظام چه در دوره امام (ره) و چه در دوره رهبری مقتدرانه فعلی تلاشهای ستودنی کردند تا وضع موجود ما را بجانب وضع مطلوب هدایت فرمایند. ملت ما راه بسیار زیادی را آمده اند و راه طولانی نیز تا ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناه له الفداء در پیش دارند.

وی افزود: ما به بسیاری از آرمانها و اهداف انقلاب رسیده ایم. ما گردنه های صعب العبوری مثل تروریسم، جنگ داخلی، تحریم، تهدید، جنگ خارجی و از همه مهمتر اخیرا نبرد نرم آمریکا علیه انقلاب را عبور کردیم . همه این پیروزی ها با عنایات پروردگار عالم بوده است که باید سجده شکر بجای آورد.

این فعال سیاسی در خصوص وضعیت فعلی کشور گفت: وضعیت فرهنگی و مذهبی ما با سالهای قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. ما به لطف خدا اکنون با سرعت کم نظیری حرکت می کنیم. حوزه های علمیه در سراسر کشور گسترش یافته است. حوزه علمیه قم، مشهد و اصفهان به گونه ای وسیع و گسترده است که اصلا در طول تاریخ تشییع نظیر ندارد.

وی افزود:اکنون از یکصد کشور جهان دانشجویان اسلامخواه و طرفدار انقلاب اسلامی در حوزه علمیه قم تحصیل می کنند. اینها هر کدام به کشورشان برگردند انشاءالله منشاء اثرات عظیم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خواهند بود.

عسگراولادی تاکید کرد: اکنون دانشگاههای ما توسعه یافته است تعداد دانشجویان ما 10 برابر زمان شاه است. میزان و تعداد فعالیت موسسات فرهنگی و پژوهشی فوق العاده است . مساجد توسعه پیدا کرده اند. فرهنگسراها هر روز بیشتر می شوند. ما شاهد یک رنسانس گونه فرهنگی در جامعه خود هستیم امیدوارم خداوند عنایت فرماید به این کمیت یک کیفیت اثر گذار و معنوی هم بدهد.

وی اضافه کرد: فرهنگ دینی در جامعه ایران امروز رو به تعمیق است. نسل جوان ما مومن تر از دو نسل پیش از خود است که انقلاب اسلامی را برپا کردند. نسل جدید قاطع تر و فداکارانه تر از دو نسل قبل اکنون دارد از انقلاب صیانت می کند.

دبیرکل جبهه پیروان تصریح کرد: جمهوری اسلامی از نظر پیشرفت در علوم و فنون اکنون سرآمد ملت های منطقه است. گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت که به ابتکار مقام معظم رهبری گفتمان دهه چهارم انقلاب نام گرفته است یک مسیر درست برای کارآمدی نظام است.

وی گفت: ما هر روز شاهد اخباری هستیم که نتیجه تلاش دانشمندان ما می باشد. مااکنون در باشگاه هسته ای جهان یک میهمانی ناخوانده هستیم در باشگاه هوافضای جهان با احترام از ما یاد می شود. در زمینه پزشکی دستاوردهایی داشتیم که غرورانگیز است . در بسیاری از زمینه های علمی و اقتصادی به مرز خودکفایی رسیده ایم و این روند با شتاب پیش می رود. انشاءالله در پایان برنامه چشم انداز 20 ساله در مقام اول منطقه خواهیم ایستاد.

عسگراولادی در بخش دیگری از این گفتگو درباره سیاست خارجی ایران ابراز داشت: سیاست خارجی دولت نهم و دهم با دیپلماسی عمومی یک جهش بزرگ به جلو داشت. صدور انقلاب نتیجه دیپلماسی عمومی انقلاب است. امروز در دنیا شجاعت رهبری و ریاست جمهوری اسلامی ایران در مورد ایستادگی در برابر آمریکا مثال زدنی است. ما در همان مسیر نه شرقی و نه غربی که امام (ره) ترسیم فرموده بودند حرکت می کنیم. امروز آرمانهای انقلاب چون مشعلی فروزان در منطقه می درخشد و همگان را به سوی این نور هدایت می کند.

وی ادامه داد: بدون شک انقلاب و نفس های گرم امام و رهبر معظم انقلاب در بیداری اسلامی در منطقه و جهان اسلام تعیین کننده است. عصر ما امروز به نام عصر امام خمینی(ره) ثبت شده است امام پرچم اسلام و قرآن را مردانه در اهتزاز نگه داشت تا ملت های جهان راه درست را باز یابند و از پیمودن راه کفار و مشرکین و ملحدین برگردند. امروز همه مکتب های دست ساز بشر در برابر مکتب قرآن زانو زده اند و توان رقابت ندارند.

دبیرکل جبهه پیروان در پایان گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انسان نو با فضایل الهی را به جهان معرفی کرده است و سعادت انسان را در دنیا و آخرت تضمین می کند . این یک تصویر روشن است که بحمدالله جهانیان با سرعت به سمت آن در حرکت هستند.