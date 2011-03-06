صادرات ایران به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در مراسم افتتاح همایش و نمایشگاه توسعه روابط تجاری ایران وافغانستان گفت: ایران و افغانستان همکاریهای بسیار خوبی را در زمینه توسعه تجارت داشته و خواهند داشت که ریشه در عمق روابط تجاری دو کشور از دیرباز داشته است . بر همین اساس، ضرورت دارد کشورهای همسایه به مدد پیشرفتهای الکترونیکی ارتباطات خود را سهل تر کرده و روابط را توسعه بخشند.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اشتراکات فرهنگی، زبانی، تاریخی و مذهبی ایران و افغانستان، افزود: صادرات ایران به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده که البته قابلیتها و پتانسیلهای دو کشور بیش از رقم فعلی است و می توان به ارقام بالاتری دست یافت.

وی گفت: شرکتهای سرمایه گذاری در ایران می توانند از امکانات افغانستان در زمینه سرمایه گذاری و توسعه تجارت در گروه های مختلف صنعت و معدن، گاز، پتروشیمی، نفت، خدمات فنی و مهندسی استفاده کرده و سطح روابط را بهبود بخشند.

رئیس کل سازمان تجارت ایران از اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی از سوی مهندسان ایرانی در 38 کشور دنیا خبر داد و گفت: ایران از این منظر توانست دو میلیارد دلار درآمد کسب کند که البته پیش بینی می شود در سال جاری این درآمد به بیش از 3 میلیارد دلار برسد.

صافدل با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مختلف از سوی ایران در افغانستان، گفت: این روند در سال جدید میلادی با برگزاری نمایشگاه های مختلف در مناطق مختلف افغانستان گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد، البته با توجه به قابیت های موجود ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی باید زمینه معرفی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را به نمایش گذاشت.

در ادامه مهرداد صدر زاده رئیس دبیرخانه توسعه عمران افغانستان با بیان اینکه در 8 سال اخیر رشد تجارت ایران با افغانستان 8 درصد بوده است، گفت: به واسطه امتیازات و اشتراکات میان دو کشور ایران و افغانستان استفاده از این ظرفیتها باید به مرحله اعلای خود برسد و این اصل نیز جز با ارتباطات مستقیم میسر نیست.

وی حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان در سال 88 را بیش ازیک میلیارد دلار عنوان و تصریح کرد: این رقم در سال 81 تنها 70 میلیون دلار بود که شامل 13 گروه کالایی بوده است.

صدرزاده کالاهای صادراتی ایران به افغانستان را مواد نفتی، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و دارویی در زمینه کشاورزی و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به مصرف گرا بودن افغانستان بهترین فرصت برای کمپانی های ایرانی وجود دارد تا در این بازار حضور یابد، البته به نظر می رسد در سالهای آینده با وجود شرکای خارجی کار سخت تر شود.

در ادامه محمد شریف شریفی معاون وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت: به منظور رسیدن به اهداف توسعه ای در روابط دو کشور لازم است موانع و چالشها مورد ارزیابی قرار گیرد و برای از بین بردن آنها اقدامات عملیاتی و سریعی صورت گیرد.

وی ادامه داد: افغانستان برای همکاریهای منطقه ای ارزش ویژه ای قائل است و در میان کشورهای عضو اکو نیز جایگاه خاصی را برای ایران در نظر گرفته است.

شریفی با اشاره به مشترکات میان ایران و افغانستان، گفت: ایران دارای توانمندیهای فنی و مهندسی و تکنیکی بسیاری است و می تواند در رابطه با توسعه تجارت با افغانستان فعالتر عمل کند که البته در سال 89 موافقتنامه ترانزیتی میان دو کشور ایران و افغانستان امضا شده که در مرحله اجرا است.

معاون وزیر تجارت و صنایع جمهوری افغانستان گفت: دولت افغانستان شرایط خوبی را برای شراکت بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی فراهم کرده است و بر همین اساس، افغانستان می توان مشوق سرمایه گذاری های خارجی در کشور خود باشد چرا که دولت سرمایه گذاریها را تضمین خواهد کرد.

وی خطاب به سرمایه گذاران و تاجران ایرانی گفت: در حال حاضر افغانستان در عرصه های انرژی، زراعت، کشاورزی و معادن به سرمایه گذاری های وسیعی نیاز دارد که ایران می تواند سهم عمده ای در آن داشته باشد.

شریفی گفت: مراحل دشوار و زیاد صدور کارت بازرگانی برای تاجران افغان سد بزرگی بر توسعه روابط دو کشور به شمار می رود در صورتی که کارت بازرگانی برای ایرانیان خواستار فعالیت تجاری در افغانستان تنها در مدت 48 ساعت صادر می شود.

وی گفت: مواد سوختی که از عراق، ترکمنستان و عربستان وارد افغانستان می شوند از خاک ایران عبور کرده که البته در مرز ایران دچار مشکل شده و مدت زیاد طولانی متوقف شد که باید در زمینه جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی گامهای جدی برداشته شود.