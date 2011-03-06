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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

سبحانی:

حل بسیاری از مسائل جهانی نیازمند شناخت انسان است

قم - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش بین المللی "آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن" گفت: امروز حل بسیاری از مسائل جهانی نیازمند شناخت انسان است و برگزاری همایش بین المللی آموزه های دینی و نفس و بدن در این شرایط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدتقی سبحانی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شناخت نفس بنیادی‌ترین معرفتی است که انسان می تواند به آن دست پیدا کند و مباحث توحیدی معرفت شناسی و بسیاری از مسائل دینی ما در گرو نفس شناسی و انسان شناسی است.

وی یکی از زیرساخت‌های اساسی علوم انسانی را  بحث انسان شناسی دانست و گفت: امروز حل بسیاری از مسائل جهانی نیازمند شناخت انسان است و علیرغم تلاش گسترده‌ای که متفکران ما در گذشته پیرامون موضوع نفس و بدن داشتند ولی در دهه‌های گذشته چندان این بحث پیگیری نشده است.

دبیر علمی همایش بین المللی نفس و بدن ادامه داد: در مغرب زمین، نسبت به بخش‌های زیادی از فلسفه بی مهری می‌شود اما مسئله نفس شناسی در آن جا بسیار جدی مطرح است و روز به روز گسترده تر می‌شود.

وی گفت: متفکران مسیحی در موضوع نفس و بدن بسیار جدی وارد بحث شده‌اند و جزئیات نفس شناسی را در بزرگترین دانشگاه‌های جهان پیگیری می کنند.

سبحانی گفت: ما شاهد حضور و ارسال مقالات شخصیت‌های برجسته فلسفه در همایش نفس و بدن هستیم و تلاش کردیم تمام اساتید حوزه و دانشگاه را به نوعی در تولید محتوای آثار این مجموعه مشارکت دهیم.

وی گفت: چکیده مقالات همایش به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد و همچنین در سه نشست و سه پنل تخصصی به موضوعات نفس و بدن پرداخته می‌شود.

سبحانی تاکید کرد: در همایش نفس و بدن بحثهای فلسفی صرف و انتزاعی خیلی مطرح نیست و در کنار مباحث دینی نگاهی هم به آرای دینی می‌شود و هر کسی وارد بحث می شود علاوه بر مباحث فلسفی، وارد مباحث مربوط به آموزه‌های دین نیز می‌شود.

همایش بین المللی "آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن" روزهای 18 و 19 اسفندماه از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1268095

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