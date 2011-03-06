1500 امدادگر به مسافران نوروزی خدمات ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد باقر محمدی ظهر یکشنبه در دوره باز آموزی امداد و نجات ویژه نوروز که در دهلران برگزار شد، گفت: دراین دوره پنج روزه 150 نفر از امداد گران پایگاه های 15 گانه جمعیت هلال احمر استان شرکت داشتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در ایام نوروز هزار و 500 نفر امدادگر با تجهیزاتی همچون آمبولانس، ست نجات در 15 پایگاه ثابت و سیار در جاده های استان به مسافران، گردشگران و کاروان های راهیان نور خدمت رسانی می کنند.

به گفته محمدی بیش از هزار نفر امداد گر آموزش دیده در 32 تیم در شهرستان های استان ساماندهی شده اند.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 48 هزار و 300 نفر از کل جمعیت 540 هزار نفری استان در حال توسعه ایلام با جمعیت هلال احمر ایلام در زمینه‌های مختلف از جمله امدادرسانی در مواقع بروز سوانح غیر مترقبه همکاری دارند.



