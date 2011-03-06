جایگاه سومی تولید شیر در کشور به آذربایجان شرقی تعلق یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عباس فرد مرادی نیا در مراسم روز مزرعه با موضوع شیر ضمن مقایسه آمار تولید شیر در استان در سالهای گذشته و امسال گفت: تولید شیر در استان 899 هزار تن در سال بوده و تعداد کارخانه های فراورده های لبنی به 56 واحد می رسد که باید گفت به همت مسئولین استانی، با ترک جایگاه پنجمی تولید شیر در کشور، به رتبه سوم تولید شیر در کشور دست یافت.

مرادی نیا ضمن تاکید بر افزایش تولید و بهره وری در دامداریها افزود: از دامداران می خواهیم تا با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت های شهرستان و ضمن حضور در کلاسهای آموزشی، به توصیه های کارشناسی آنان عمل کنند.

در ادامه این مراسم همچنین سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر نیز به تشریح وضعیت دامداریها و تولیدات دامی و پتانسیل منطقه پرداخته و گفت: شهرستان آذرشهر با دارا بودن 4.8 درصد واحد دامی و 7.4 درصد تولید شیر در استان، از نظر پتانسیل دامی بخصوص تولید شیر از جایگاه مناسبی برخودار است.

فیروز طلوع حیات با اشاره به اینکه شهرستان آذرشهر دارای چهار شرکت تعاونی دامداری فعال بوده که با همفکری و همکاری این تشکلها برای حل مشکلات دامداریها تلاش می شود، ادامه داد: هدف از تشکیل چنین جلساتی انتقال یافته های جدید تحقیقاتی، ایجاد زمینه مناسب جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات تولید کنندگان و ایجاد انگیزه های لازم جهت افزایش بهره وری در تولید شیر بوده است.