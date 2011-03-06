نمایش 50 انیمیشن در اولین روز جشنواره پویانمایی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش فیلم‌های هفتمین جشنواره پویانمایی تهران از ساعت 9 امروز یکشنبه 15 اسفندماه در سینما فلسطین آغاز شد. در اولین روز این جشنواره در سالن شماره یک سینما فلسطین سانس اول مسابقه سینما بین‌الملل یک، سانس دوم ساعت 11 انیمیشن‌های مسابقه سینمای ایران یک، سانس سوم ساعت 14 مسابقه بین‌الملل دو، ساعت 16 نمایش ویژه یک(جشنواره جشنواره‌ها)، ساعت 18 چشم‌اندازان استادان عروسک و ساعت 22 نمایش ویژه دو (نیم قرن کار و اندیشه) نمایش داده می‌شوند.

سالن شماره دو سینما فلسطین امروز صبح ساعت 9 فیلم سینمایی "قلب سیمرغ" را نمایش داد. این سالن نیز در هفت سانس نمایش فیلم دارد که سه سانس آن به سینمای بین‌الملل و سینمای ایران اختصاص دارد و ساعت 22 فیلم سینمایی "آرجون و ماجراهای نیلوفر" از سینمای بلند بین‌الملل روی پرده می‌رود.

در سالن شماره سه سینما فلسطین امروز علاوه بر شش سانس نمایش فیلم سینمای بین‌الملل و سینمای ایران ساعت 22 جلسه نقد و بررسی فیلم "قلب سیمرغ" با حضور عوامل و علاقمندان انیمیشن برگزار می‌شود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران علاوه بر سینما فلسطین در سینما سپیده برنامه نمایش فیلم در شش سانس دارد. همچنین در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی فیلم‌های مسابقه ملی و بین‌الملل جشنواره نمایش داده می‌شوند.

نشست تخصصی "زیبایی شناسی پویانمایی سه بعدی رایانه‌ای"؛ از برنامه‌های جنبی این رویداد هنری با حضور امیر محمد دهستانی امروز همزمان با آغاز به کار جشنواره، ساعت 16 در موسسه فرهنگی هنری صبا برپا می‌شود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، تا 19 اسفند ادامه دارد.