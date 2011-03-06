به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست خبری که پیش از ظهر امروزیکشنبه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به این موضوع که ایالت متحده و رژیم صهیونیستی فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است سازمان پدافند غیرغامل چه اقداماتی را در خصوص افزایش امنیت تاسیسات هسته ای کشور بویژه نیروگاه اتمی بوشهر انجام داده است، گفت: اقدامات ما در حوزه هسته ا‌یی بسیار جامع و کامل بوده است و تقریبا در بسیاری از بخش‌ها توانسته‌ایم بازدارندگی ایجاد کنیم که نمونه مشخص آن، تاسیسات اتمی فوردو است.

وی با بیان اینکه ما توانسته‌ایم تحقیقات غنی‌سازی را موازی‌سازی کرده و یک نمونه کاملا امن را در فوردو ایجاد کنیم که این مساله بلوغ فنی و تخصصی ما را نشان می دهد، گفت: احساس دشمنان ما این بوده است که نمی‌توانند این چرخه را از بین ببرند و این همان مفهوم بازدارندگی است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اعلام اینکه در حوزه‌ نیروگاه‌ها معمولا پروتکل‌های جهانی حکمفرما هستند، تصریح کرد: نیروگاه‌ها معمولا در جایی قرار گرفته‌اند که حوزه خطر آنها بیش از حوزه امنیت آنها اهمیت دارد چرا که اگر کسی به آنها لطمه‌ای بزند ، خطر آن بین همه کشورهای ساحل خلیج فارس تقسیم می‌شود.

