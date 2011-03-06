"کنفوسیوس فیلسوف و معلم چینی" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، خواننده این کتاب می‌تواند با مطالعه فصلهای گوناگون آن از جمله درست حکومت کردن، سفرکردن و آموزش، مقام دولتی، سفرهای خارجی و سالهای واپسین، با زندگی و فلسفه کنفوسیوس آشنا شود.

در این کتاب می‌خوانیم: در دوران کودکی کنفوسیوس هیچ نشانه‌ای وجود نداشت حاکی از اینکه وی روزی بر نیمی از قاره آسیا تاثیر خواهد گذاشت. بنا بر روایتی در دوران خردسالی یتیم بوده است. کسانی گفته‌اند که وی در دوران خردسالی با مادرش زندگی می‌کرد و او پس از مرگ شوهرش برای تامین کردن نیازهای فرزند خود بسیار کوشید. خود کنفوسیوس در این‌باره می‌گوید: "در دوران جوانی، ما فقیر بودیم، بدین جهت مهارتهای نوکرمآبانه بسیاری آموختم."

کنفوسیوس در سال 551 پیش از میلاد- مقارن با حکومت کوروش در ایران- به دنیا آمد. او در بزرگسالی کوشید مشاور حاکمان چین شود اما چندان موفق نشد با این حال شاگردانش که از او الهام می‌گرفتند، آموزه‌های او را پراکندند. این آموزه‌ها به "آیین کنفوسیوس" یا فلسفه رسمی چین تبدیل شد. "آیین کنفوسیوس" در کشورهای مجاور چین نیز منتشر شد و امروزه مردم این کشورها هنوز دستورهای این آیین در باب اصول اخلاقی و مسئولیت را مطالعه می‌کنند.

کتاب "کنفوسیوس فیلسوف و معلم چینی" با شمارگان 2000 نسخه در 112 صفحه و به قیمت 2800 تومان منتشر شده است.

