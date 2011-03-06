بهبود خدمات رفاهی دانشجویی با تشکیل سازمان امور دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی در نشست مدیران حراست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی در دانشگاه غیرانتفاعی شمال گفت: هم اکنون حدود 84 درصد از ظرفیت آموزش عالی کشور به بخش غیر دولتی اختصاص دارد و تجربه انتقال ظرفیت آموزش عالی به بخش غیردولتی در ایران الگوی مناسبی برای سایر کشور ها است.

وی با اشاره به اینکه وزارت علوم از تقویت سطح کیفی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی حمایت می کند گفت: هم اکنون مربیان شاغل در این موسسات فقط به شرط دارا بودن یک سال سابقه استخدام پیمانی می توانند در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند در حالی که در گذشته این امتیاز صرفاَ در اختیار مربیان رسمی آزمایشی و با کسب 65 درصد امتیازات جدول ارتقای اعضای هیئت علمی ممکن بود.

معاون دانشجویی وزارت علوم اظهار داشت: برای کمک به رفع کمبود خوابگاه های دانشجویی ‏وزارت علوم از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه حمایت می کند و دولت نیز تصویب کرده است تا تسهیلات بانکی با سود 4 درصد را در اختیار خوابگاه سازان قرار دهد، همچنین در این راستا تشکل خیرین خوابگاه ساز در صندوق رفاه دانشجویان برای حمایت از ساخت خوابگاه دانشجویی تشکیل شده است.

ملاباشی افزود: با تشکیل سازمان دانشجویی وضعیت ارائه خدمات رفاهی دانشجویان بهتر می شود و با 20 درصد واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی مدیریت دانشگاه ها در هر سال امکان بیشتری برای برنامه ریزی و نظارت در امور آموزشی و پژوهشی بوجود می آید.