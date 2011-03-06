تعداد متوفیان مشهدی 9 درصد افزایش یافت

محمد پذیرا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 13هزار و 721 نفر بر اثر بیماریها و حوادث مختلف جان خود را از دست داده اند.

وی گفت: این رقم در سال گذشته 12هزار و 521 نفر بوده است که این رقم رشد 9 درصدی تعداد متوفیان مشهدی را نشان می دهد.

پذیرا افزود: بر اساس گزارش بخش آمار سازمان فردوس های مشهد از بین این متوفیات، تعداد 4هزار و چهار صد و 21 نفر آنان را زنان و بقیه را مردان تشکیل می دهند.

معاون اجرائی سازمان فردوس های مشهد با اشاره دفن متوفیات در آرامستانهای مختلف تصریح کرد: از این تعداد شش هزار و350 نفر در بهشت رضا(ع) ، 284 نفر در بهشت جواد الائمه(ع)، 91 نفر در خواجه اباصلت، هزار و 241 نفر در خواجه ربیع، 543 نفر در حرم مطهر رضوی و پنج هزار و 213 نفر در آرامستانهای خارج از شهر مشهد دفن شده اند.