صرفه جویی 3 میلیارد تومانی در کمیته امداد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین دشتی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار گفت: رویکرد کمیته امداد در حال تغییر از حمایتی صرف به توانمندسازی است که به صورت جدی دنبال می‌شود.

دشتی در پاسخ به ابهامات مربوط به قطع مستمری مددجویان این مجموعه با پرداخت یارانه ها، اظهار داشت: پرداخت مستمری مددجویان تنها دو ماه به تاخیر افتاده که مشکل از سیستم اداری بوده است.

دشتی اضافه کرد: مستمری آذر و دی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی پرداخت شده و مستمری ماه بهمن نیز در حال پرداخت است.

دشتی همچنین از استاندار آذربایجان شرقی در خصوص اجرای فعالیت‌های فرهنگی و نیز تامین زمین برای احداث اردوگاه فرهنگی کمیته امداد که از مصوبات سفر ریاست جمهوری است درخواست همکاری کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی از کاهش 10 درصدی جامعه هدف این نهاد طی سال جاری خبر داد.

وی افزود: امسال پرونده پنج هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی از بین پرونده های مددجویان تحت پوشش این نهاد خارج شده است.

وی کاهش شمار مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را یکی از سیاست های اصولی این نهاد اعلام و خاطرنشان کرد: این رویه با توانمند سازی مددجویان در سال های آتی نیز ادامه یافته و از این پس هیچ پرونده برای حمایت دائمی پذیرش نخواهد شد.

وی میانگین سرانه هر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی در ماه را 44 هزار تومان اعلام و خاطرنشان کرد:هم اکنون 87 هزار و 800 خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که 49 درصد از این تعداد در شهرها و 51 درصد در روستاها ساکنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی با بیان اینکه 65 درصد از مجموع مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی زن و بقیه مرد هستند، گفت: در 9 ماه نخست امسال خدمات مختلفی به ارزش 37 میلیارد و 862 میلیون و 700 هزار تومان به مددجویان استان ارائه شده است.