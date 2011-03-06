بختیار رحمانی تیم ملی امید را همراهی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، به دلیل آماده نشدن مدارک مربوط به معافیت بختیار رحمانی، ویزای قرقیزستان برای این بازیکن صادر نشد و بدین ترتیب وی در بازی برگشت تیم ملی امید کشورمان در برابر قرقیزستان غایب خواهد بود.

رحمانی در پیروزی تیم امید در بازی رفت در تهران نقش چشمگیری داشت و تک گل پیروزی بخش ایران را به ثمر رساند.



این در حالیست که آرش افشین و مهرداد جماعتی دو بازیکن دیگر فولاد خوزستان برای حضور در قرقیزستان مشکلی ندارند و ساعت 23 امشب همراه با سایر ملی پوشان امید کشورمان راهی شهر ارومچی می شوند تا پس از توقفی کوتاه در این شهر، عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شوند.



دیدار برگشت تیمهای ملی امید ایران و قرقیزستان در حالی روز چهارشنبه به قضاوت محمد موسی خلف از اردن در ورزشگاه مرکزی شهر بیشکک برگزار خواهد شد که تیم امید دیدار رفت در تهران را با یک گل به سود خود خاتمه داده است.