به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، به مناسبت ارتحال آیت‌الله سید حسن امامی استاندار اصفهان پیام تسلیتی را ارسال کرده است. در این پیام آمده است: با نهایت تاسف و تاثر خبر درگذشت عالم ربانی و فقیه صمدانی مرحوم حضرت آیت‌الله حاج سید حسن امامی را دریافت کردم.

این عالم وارسته که عمر گرانقدر خود را در راه علم و عمل سپری کرد، اسوه تقوی و اخلاق عملی بود که خدمت به خلق و حسن خلقش زبان زد خاص و عام بوده و تربیت شاگردان بسیار در مکتب امام صادق (ع) و دفاع از حریم ولایت و نقش موثر در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در کارنامه ایشان می‌درخشید.

در ادامه این پیام تسلیت آمده است: به همین مناسبت این ضایعه جانگذار را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، علما، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه و مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار اصفهانی تسلیت عرض می‌کنیم.

برای آن مرحوم، پدر و برادر بزرگوارشان که جملگی از علمای ربانی بودند علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه الهی مسئله می‌داریم و به همین مناسبت به مدت سه روز در شهر اصفهان و یک روز در استان عزای عمومی اعلام می‌شود.