زنگ درختکاری در مدارس ایلام نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل منابع طبعی استان ایلام ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: منابع طبیعی متعلق به همه قشرهای جامعه است که باید با حساسیت خاصی از این نعمت خدادادی محافظت شود.

عبدالرضا بازدار گفت: برنامه های متعددی برای هفته گرامیداشت منابع طبیعی در این استان تدارک دیده شده است.

وی بیان کرد: کاشت درخت، تجلیل از حافظان منابع طبیعی، برگزاری تور طبیعت گردی و توزیع برشور اطلاع رسانی در خصوص اهمیت منابع طبیعی بخشی از فعالیتهای هفته گرامیداشت منابع طبیعی در استان ایلام است.

78 درصد مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می دهند.



