به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست خبری که پیش از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد اظهار داشت: برکت ویروس استاکس‌ نت این بوده که انسجامی در حوزه سایبری درکشور ما ایجاد کرده است.

وی با اعلام اینکه سیاست‌های کلی دفاع سایبری حدود یک هفته قبل توسط مقام معظم رهبری و پس از ارسال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایشان، تصویب و ابلاغ شد، افزود: آمریکایی‌ها حدود 9 ماه پیش قرارگاه دفاع سایبری خود را ایجاد کردند و آلمان نیز یک ماه پیش نسبت به ایجاد چنین قرارگاهی اقدام کرد و در کشور ما نیز باید این کار انجام شود.

جلالی درخصوص ویروس استاکس‌نت که وارد کشور ما شده است و فعالیت‌هایی داشته است، یادآور شد: ظرف حدود چهار یا پنج ماه گذشته با هماهنگی وزارت اطلاعات، مخابرات و سازمان پدافند غیرعامل کشور دوره‌های آموزشی برای مواجهه با ویروس استاکس‌نت را در دستگاه‌های مختلف کشور برپا کردیم.

وی با بیان اینکه خاصیت تهدید ویروس استاکس‌نت این بود که ما را در این زمینه جدی کرد، گفت: این ویروس صنعت کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است و قابلیت برنامه‌ریزی نرم‌افزارها و فرآیند‌های صنعتی ، آن هم خارج از اراده ما را دارد و این ممکن است عوارض صنعتی زیادی را ایجاد کند و البته تا کنون توانسته‌ایم در بخش‌های عمده‌ای آن را کنترل و خنثی کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل به برخی دیگر از اقدامات بازدارنده در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد وافزود: بمب‌های گرافیکی سلاح‌هایی هستند که علیه نیروگاه‌های برق به کار می‌رود . این بمب‌ها از جنس کربن تقویت شده و شبیه به موی انسان هستند که علیه نیروگاه‌های برق استفاده می‌شوند. ما توانسته‌ایم آزمایش‌های لازم را در این زمینه انجام دهیم و راه‌های مقابله با آن را تولید کرده‌ایم و قصد داریم که در یک یا دو نیروگاه آن را آزمایش کنیم.

وی با اشاره به مسئله کنترل داده‌های ارسالی توسط ماهواره‌های بومی و نیز مقابله با ماهواره‌های کشورهای دیگر گفت: در دوران پس از انتخابات که دشمنان ما سعی کردند به نوعی یک جنگ ماهواره‌ای علیه ما به راه بیندازند، ما توانستیم تا حدود زیادی مساله را کنترل کنیم تا این کشورها بدانند در فضای ماهواره یکه‌تاز نیستند و ماهواره‌های آنها نیز آسیب‌پذیر است.

جلالی اضافه کرد: تهدید سایبری در حوادث پس از انتخابات به خوبی خود را نشان داد و مسوولان کشور متوجه این مساله شدند. ما از حدود چهار سال قبل مرکز پدافند غیرعامل فناوری اطلاعات را با همکاری وزارت دفاع راه‌اندازی کردیم و تاکنون توانسته‌ایم حدود 70 شرکت بخش خصوصی داخلی را در حوزه امنیت و دفاع سازماندهی کنیم.

وی با تاکید بر لزوم بومی بودن دانش مقابله با جنگ سایبری گفت: ویروس استاکس‌نت بر بستر نرم‌افزار زیمنس که یک نرم‌افزار آلمانی است، استفاده شده است و ما نمی‌توانیم از دانش غیربومی در این زمینه استفاده کنیم. تجربه استاکس‌نت به ما نشان داد که به هیچ پروتکلی در حوزه امنیت و دفاع نمی‌توانیم متکی باشیم. ورود این تهدید به حوزه‌های صنعتی بسیار خطرناک است و بخش‌های حقوقی کشور باید علیه آمریکا و اسراییل که به صراحت تولید و انتشار این ویروس را برعهده گرفته‌اند، اقامه دعوی کنند. آنها قبح جنگ سایبری را با انتشار استاکس‌نت شکستند و این مساله به ما نشان داد که باید در این حوزه‌ها به خود و دانش بومی خود متکی باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین در خصوص تفاوت نحوه برخورد با هکرها و استفاده از دانش‌ آنها در ایران با برخی از کشورهای دیگر نظیر آمریکا عنوان کرد: باید توجه داشته باشید که هکرها چند دسته هستند، یعنی برخی از آنها به صورت فردی کار می‌کنند و برخی دیگر در قالب گروه‌هایی علیه نظام فعالیت دارند. باید با مجرمان در این زمینه برخورد شود، ولی‌ می‌توانیم از ظرفیت هکرهایی که حسن نیت دارند و از سلامت روح برخوردارند استفاده کنیم.

وی در ادامه با اعلام اینکه دومین جشنواره پایداری ملی و پدافند غیرعامل با رویکرد فنی و مهندسی در 22 اسفندماه امسال برگزار خواهد شد، افزود: این جشنوراه در سالن همایش‌های صدا و سیما در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود.

جلالی با بیان اینکه نوع تهدیدات از حالت نظامی به حالت‌ فناورانه و تکنولوژیک تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که موضوع پدافند غیرعامل در کشور ما یک دانش جوان و نوپا است و اصل موضوع از سال 82 با فرمان مقام معظم رهبری شروع شده بود، در ابتدا مشکلات بسیار اساسی داشتیم و در طول این سال‌ها تلاش کردیم که به یک دانش بومی در این زمینه در حوزه‌های مختلف دست پیدا کنیم و این جشنواره می‌تواند دستاوردهای مختلف این حوزه را نشان دهد.

وی درخصوص اهمیت برپایی این جشنواره گفت: پدافندغیرعامل در سه سطح راهبردی ، فنی و مهندسی و بهره‌برداری قابل ارزیابی است که دومین جشنواره پایداری ملی و پدافند غیرعامل بیشتر به سطح دوم یعنی رویکرد فنی و مهندسی توجه دارد، باید توجه کرد که مدیران ما باید بلد باشند که در مواقع بحران و وقوع حوادث مختلف چگونه مجموعه خود را اداره کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه تمرکز ما در این جشنواره، رویکرد فنی و مهندسی در بحث پدافند غیرعامل یعنی توجه به چگونه ساختن، چگونه ایمن ساختن و در واقع اندیشه‌های نظامی و دفاعی را به زبان فنی و مهندسی بیان کردن است، گفت: یکی از اهداف ما برای برپایی این جشنواره ، نمایش دستاوردها و قدرت مهندسی پدافند غیرعامل است که برای این منظور در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از این توانمندی‌ها برپا خواهد شد.

وی با اعلام اینکه در این جشنواره از پژوهشگران و اساتید برجسته تجلیل خواهد شد افزود: تقدیر از برگزیدگان حوزه فنی و مهندسی پدافند غیرعامل ، معرفی طرح‌های برتر و تقدیر از 30 طرح برگزیده، توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل در حوزه فنی و مهندسی و تعمیق ارتباط سازمان پدافند غیرعامل با بخش‌های علمی و فنی کشور از جمله برنامه‌ها و اهداف دومین جشنواره پایداری ملی و پدافند غیرعامل است.

جلالی به برخی از دستاوردها و توانمندی‌های به دست آمده از سوی سازمان پدافند غیرعامل اشاره کرد وافزود: برای اولین بار در کشور توانسته‌ایم تهدیدات را آنالیز و تبدیل به فرمول‌های مهندسی کنیم و همچنین توان مهندسی معکوس تهدیدات را کسب کرده‌ایم. همچنین ما نسبت به ایجاد ادبیات فنی پدافند غیرعامل در قالب کتاب ، ایین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف اقدام کرده‌ایم. بالا بردن ظرفیت‌های پدافند غیرعامل در حوزه سایبر و دستیابی به دانش مدل‌سازی تهدیدات نیز از دیگر دستاوردها و توانمندی‌های ما محسوب می‌شود.

وی همچنین درباره اقدامات این سازمان برای نشر و گسترش فرهنگ پدافند غیرعامل در کشور گفت: ما در این حوزه نیز تلاش‌هایی داشته‌ایم برای مثال شش رشته مهندسی در زمینه علوم راهبردی و مدیریت بحران در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد کرده‌ایم و در حال حاضر 500 دانشجو در این رشته‌ها یا فارغ‌التحصیل شده‌اند و یا در حال تحصیل هستند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: برای گسترش هرچه بیشتر این مساله ، برای دستگاه‌های مختلف کلاس‌های گوناگونی در سطح کشور برگزار کرده‌ایم و تقریبا برای همه دستگاه‌های سهمیه کارشناسی ارشد اختصاص داده‌ایم به طوری که از 500 دانشجویی که عرض کردم،بیش از 300 نفر از این طریق وارد دانشگاه شدند.

وی با بیان اینکه برای دومین جشنواره پایداری ملی، 300 مقاله تخصصی دریافت کرده‌ایم و در سه پنل تخصصی بخشی از دستاوردهای خود را ارائه می دهیم عنوان کرد: ظرف شش سال اخیر توانسته‌ایم 75 آیین‌نامه در حوزه‌های مختلف فنی و مهندسی نظیر انرژی ، مهندسی تهدیدات ، مدیریت بحران و انرژی هسته‌یی تولید کنیم . همچنین تا کنون نسبت به انتشار و چاپ بیش از 50 جلد کتاب در حوزه پدافند غیرعامل اقدام کرده‌ایم و حدود 15 پایان نامه با این موضوع در مقطع کارشناسی ارشد و 10 پایان نامه نیز در مقطع دکتری تهیه و دفاع شده است.

جلالی افزود: این جشنواره بنا دارد که تلاش‌ها ، زحمات و جهاد علمی در حوزه فنی و مهندسی پدافند غیرعامل را ارایه دهد، چرا که هنوز بسیاری از مردم و حتی برخی مسوولان به درستی نمی‌دانند که به چه توانمندی‌ها و دستاوردهایی در این زمینه دست پیدا کردیم.

وی با بیان اینکه برای گسترش آموزش‌ها در این زمینه توافقی با بسیج داشته‌ایم که سال گذشته دو میلیون نفر از مردم را آموزش دهند که تا کنون یک میلیون و 600 هزار نفر را آموزش داده‌اند و ما امیدواریم طی سه ماهه اول سال آینده به رقم مطلوب برسیم، گفت: در همین زمینه همچنین کتابهای درسی پدافند غیرعامل با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس تهیه شده است و 400 هزار معلم نیز برای این منظور آموزش داده شده اند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه می‌توانیم در برابر تهدیدات مدرن ، سازه‌های مقاوم و پیشرفته ایجاد کنیم به طوری که پایداری لازم را داشته باشند گفت: مسئله پدافند غیرعامل در برابر حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله بیشتر بر عهده سازمان مدیریت بحران کشور است که این سازمان کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است . در همین رابطه توافقی بین سازمان پدافند غیرعامل ، سازمان مدیریت بحران و نیروهای مسلح کشور صورت گرفته است چرا که مجموعه نیروهای مسلح بهترین امکانات را در کشور برای مقابله با این حوادث غیرمترقبه در اختیار دارند.