الگوگیری از نهضت اهل بیت (ع) از امتیازات انقلاب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای برگزار کننده یادواره شهدای روحانی استان قم انقلاب اسلامی ایران را دارای مزایای فراوانی دانست و اظهار داشت: یکی از آن امتیازات و مزایا این است که انقلاب ایران الگو گرفته از نهضت و قیام اهل بیت (ع) است.



اهل بیت‌(ع) همواره به 2 جبهه فرهنگ و جهاد توجه داشتند



وی در ادامه بیان داشت: مراجعه به تاریخ ائمه و اهل بیت(ع) نشان می‌دهد که آنان همواره در دو جبهه فرهنگ و جهاد کار می‌کردند و انقلاب ایران نیز که از انقلاب اهل بیت (ع) الگو گرفته لازم است در هر دو جبهه فعال باشد.



نوری همدانی به تشریح دو جبهه فرهنگ و جهاد پرداخت و گفت: تعلیم و تربیت و آنچه مربوط به فکر، ذهن، برداشت و نشر و اشاعه اسلام می‌شود جبهه فرهنگی و آنچه مربوط به تلاش و کوشش در راه اعتلای اسلام و در برابر دشمن باشد جبهه جهاد است.



اسلام بدون حضور در جبهه‌های فرهنگ و جهاد نمی‌توانست کارایی لازم را داشته باشند



وی خاطرنشان کرد: در برخی اوقات لازم بود جبهه جهاد رونق بیشتری پیدا کند مانند زمان امام حسین(ع) و در بعضی زمان‌ها لازم بود جبهه فرهنگی پررنگ‌تر شود مانند دوران امامت امام صادق(ع) اما بالاخره هر دو جبهه مد نظر بوده‌اند چرا که اسلام بدون این 2 جبهه در برابر دشمنان نمی‌توانست کارآیی زیادی داشته باشد.



این مرجع تقلید اضافه کرد: به همین خاطر بود که امامان(ع) در 2 جبهه اقدام به تربیت پیروان خود می‌کردند و گروهی با قلم و بیان خود در راه وسعت دادن اسلام می‌کوشیدند و عده‌ای در جهت اسلام جهاد می‌کردند و می‌جنگیدند.



وی با بیان اینکه تاریخ علما که پیرو ائمه(ع) بودند نیز در همین دو جبهه و مکتب خلاصه می‌شود، تصریح کرد: برای انقلاب اسلامی ایران نیز که از نهضت اهل بیت (ع) الگو گرفته لازم بود که عده‌ای در جبهه جهاد و مبارزه و گروهی در عرصه قلم و بیان حضور داشته باشند و در این میان برخی در 2 جبهه توانستند شرکت کنند و آنان‌‌ همان قشر روحانی بودند.



نوری همدانی در ادامه بیان داشت: علامه امینی تعداد 121 نفر از افرادی که در طول تاریخ محقق و پژوهشگر در زمینه علوم اسلامی بودند و در میدان‌های جهاد هم شرکت داشتند را در کتابی معرفی می‌کند و در عصر ما نیز تعداد علمایی که در هر 2 جبهه شرکت و حضور موثری داشتند زیاد است.



شهدای روحانی بر اساس مشخصات فردی و کاری طبقه بندی شوند



وی کار معرفی و تجلیل از مقام شهدای روحانی را کاری مقدس خواند و اظهار داشت: قشر روحانی بیشترین تعداد شهید را تقدیم نظام و انقلاب کردند و لازم است که کار بیشتری در زمینه آن‌ها صورت گیرد و یکی از این فعالیت‌ها این است که این شهدا از نظر انگیزه، میزان تحصیلات، اقدامات صورت گرفته از سوی آنان، سن و سال و... با ذکر عکس و مشخصات طبقه بندی شوند و این در تبیین جایگاه این افراد موثر و آموزنده خواهد بود.