500 هزار اصله نهال در جاده شلمچه کاشته شد

عادل جمعه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: به منظور ایجاد فضای سبز مطلوب و به مناسبت روز درختکاری 33 هزار اصله نهال با اعتبار 20 میلیارد ریال در جاده شلمچه کاشته خواهد شد.

وی افزود: در این راستا امروز 500 اصله نهال در ابتدای مسیر جاده شلمچه به دست کاروانهای راهیان نور کاشته شد که این پروژه در حد فاصل پل نو تا شلمچه اجرا خواهد شد.



مدیر خدمات شهری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: ‌با توجه به تقدس ناحیه شلمچه و تردد کاروانهای راهیان نور و نیز حجم گسترده صادرات منطقه آزاد اروند از این ناحیه مرزی، ایجاد فضای سبز در مسیر این جاده یکی از ضرورتها محسوب می شد.



جمعه زاده همچنین از توزیع دو هزار اصله نهال در بین شهروندان خبرداد و تصریح کرد: با توجه به ضرورت ایجاد فضای سبز،‌ در بین شهروندان و ساکنین مناطق و محله های منطقه آزاد اروند، به صورت رایگان گونه های مختلف نهال توزیع شده است.



مدیر خدمات شهری سازمان منطقه آزاد اروند در این خصوص گفت: ‌با کاشت این تعداد نهال در جاده شلمچه و نگهداری از آنها امیدواریم به زودی شاهد فضای سبزی مطلوب و مناسب باشیم.

