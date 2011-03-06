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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

همایش دفاع شخصی نیروی انتظامی در خراسان جنوبی برگزار می شود

همایش دفاع شخصی نیروی انتظامی در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: همزمان با سراسر کشور همایش سراسری دفاع شخصی نیروی انتظامی فردا در خراسان جنوبی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر احمد علی گودرزی، ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم روز درختکاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه ایجاد امنیت را دارد، گفت: افراد که در این نیرو هستند به لحاظ شرایط سخت در کویر و بیابان و مقاطع مختلف هستند از حیث جسمانی دچار آسیب می شود.

وی افزود: امسال بنا به تدبیر فرمانده کل قوا ورزش همگانی برای رفع این نقیصه تدبیر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: این همایش  100 هزار نفری در بحث دفاع شخصی برگزار می شود.

امیر گودرزی گفت: این همایش در مکان ستاد نیروی انتظامی استان با هدف تقویت جسمانی نیروی انتظامی، اعلام آمادگی برای ماموریت های پلیس در طول سال برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این رزمایش نیروهای پلیس آمادگی رزمی و دفاعی خود را در استان به نمایش می‌‌ گذارند.

وی گفت: با این رزمایش پلیس تلاش دارد تا به مردم ثابت کند پلیس ما پلیس مقتدر و آماده‌ است.

امیر گودرزی با اشاره به اجرای سناریوی سرقت مصلحانه بانک در این همایش یادآور شد: این سناریو با هدف توانمندی و اقتدار پلیس در جامعه و ایجاد اعتماد به نفس بین کارکنان برای حضور مقتدرانه در ماموریت ها و مبارزه با هنجارشکنان و قانون شکنان برگزار می شود.

کد مطلب 1268117

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